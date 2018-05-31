陸蟹生機努力10年 政院核定京棧飯店易地

京棧大飯店開發基地位於後灣村北側與海生館的停車場預訂地之間，靠近沙灘，10多年前陸續收購而成，但基地與陸蟹棲息地重疊，廠商在整地時，死了上千隻陸蟹被環保人士發現，前屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥與後灣社區居民楊美雲等環保人士陳情抗爭多年極力反對開發。

行政院核定墾管處所提換地計畫，以海生館1.9公頃機關設施用地（現為臨時停車場），交換京棧2.5公頃私有地；墾管處說，教育部海生館機關用地將變更為乙種旅館用地，京城遊憩區用地也將變更為生態保護區，國產署會對兩塊地鑑價，做等值交換，公有地如果價值不足，墾管處再編列預算徵收。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）京棧大飯店開發基地位屏東車城鄉後灣村，因基地與陸蟹棲地重疊，經環保人士、屏東縣政府與墾管處努力10年，行政院昨天核定以地易地，是台灣首件為環境公益的公私地易地案。

在多次的開會協調中，雖然飯店提出綠建築、減少干擾生態等措施，仍遭到環保人士反對，洪輝祥提出易地補償的方法，民國104年，墾管處長劉培東提出以海生館停車場預訂地與京棧交換。

環保局長魯台營表示，這是件困難度相當高的事，但縣府與墾管處仍努力與中央部門及京棧協調；劉培東說，過去換地都是以公共需求開發為目的，這次是首次以生態保育為目的，過程艱辛，意義卻不凡。

洪輝祥在臉書po行政院核定的公文，他說，「忙11年的『陸蟹天堂基因庫：後灣棲地』保住了」，「這股台灣感人的動能，現正讓我淚眼。也深深植在我行動的信仰中。好感恩大家的協力奔走」（編輯：劉政權）1070531