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影／莊秉潔教授所提數據屬實　陳金德：反對設立深澳電廠

記者李清貴／宜蘭報導2018/05/31 20:46
▲陳金德表示，倘若莊秉潔教授所做的深澳電廠污染模式模擬結果屬實，他會反對深澳燃煤電廠設立。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.31)
▲陳金德表示，倘若莊秉潔教授所做的深澳電廠污染模式模擬結果屬實，他會反對深澳燃煤電廠設立。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.31)

宜蘭縣議員黃浴沂今（31）日在宜蘭縣議會縣長施政總質詢時，要求代理縣長陳金德對設立深澳燃煤電廠表態，陳金德表示，倘若莊秉潔教授（中興大學環工系教授，新北市政府委託他進行深澳燃煤電廠污染模式模擬）所做的報告屬實，他會反對深澳燃煤電廠設立。

縣議員黃浴沂今天在縣長施政總質詢時，一開始即要求代理縣長陳金德對深澳燃煤電廠表態，黃浴沂表示，世界各國都已經禁用燃煤做為發電來源，台灣卻走回頭路要施設深澳燃煤電廠，黃浴沂還舉中國大陸為例，他說，以前中國大陸使用燃煤發電，污染相當嚴重，現在改為水力發電，情況已經完全改善。他要陳金德說明自己對深澳燃煤電廠的立場與看法。

陳金德表示，經濟部與環保署，兩個主管機關，一個是要施做的，一個是負責審查的，但面對外面質疑卻悶不吭聲，好像都沒有他們的事。陳金德說，台電與新北市委託的報告到底哪一份才是真實的？陳金德強調，倘若深澳燃煤電廠如莊秉潔教授所說的對宜蘭污染那麼嚴重，而且經過鑑定是正確的、沒問題的，那麼他站在代理縣長的立場，將與縣民站在一起反對燃煤電廠。

根據新北市政府委託中興大學莊秉潔教授針對深澳電廠污染模式的模擬結果，發現深澳電廠PM2.5日平均增量高達6.075μg/m3，是台電環境差異分析報告書中模擬值的3倍以上，而且宜蘭縣及桃園市的污染量日平均增量比新北市還高，分別為7.499μg/m3及6.871μg/m3。
 

關鍵字深澳燃煤電廠陳金德莊秉潔
何博文、鄭宇恩會勘八里污水廠

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