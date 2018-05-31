影／莊秉潔教授所提數據屬實　陳金德：反對設立深澳電廠

宜蘭縣議員黃浴沂今（31）日在宜蘭縣議會縣長施政總質詢時，要求代理縣長陳金德對設立深澳燃煤電廠表態，陳金德表示，倘若莊秉潔教授（中興大學環工系教授，新北市政府委託他進行深澳燃煤電廠污染模式模擬）所做的報告屬實，他會反對深澳燃煤電廠設立。

縣議員黃浴沂今天在縣長施政總質詢時，一開始即要求代理縣長陳金德對深澳燃煤電廠表態，黃浴沂表示，世界各國都已經禁用燃煤做為發電來源，台灣卻走回頭路要施設深澳燃煤電廠，黃浴沂還舉中國大陸為例，他說，以前中國大陸使用燃煤發電，污染相當嚴重，現在改為水力發電，情況已經完全改善。他要陳金德說明自己對深澳燃煤電廠的立場與看法。