楊小黎吐露童星心聲　見母被導演劇本丟臉上大哭

藝人楊小黎與楊媽在1日播出的綜藝節目《小明星大跟班》，大談「小小年紀闖蕩演藝圈！童星的爸媽不好當！？」主題，分享童星的心路歷程，楊小黎從小愛演戲，4歲時走在路上大聲唱「我是波霸」，搞怪個性吸引星探挖掘，並拍廣告出道，她回憶童年的演戲生活，認為媽媽很辛苦，為了能讓她順利上課，慘遭導演罵臭頭，甚至崩潰痛哭。
楊小黎透露，「她（媽媽）回到車上大哭。」楊媽則回憶，「導演說行程都排好了，明天沒有小黎，我們停棚不拍了！說完就把劇本往我臉上丟。」主持人Sandy驚訝表示，「很兇耶！」眾人聽聞也感到不可置信。楊小黎表示當童星很不容易，尤其是看到媽媽的辛勞奔波，讓她更下定決心要好好念書，她坦言當時童星拍戲跟大人一樣是沒有差別待遇的，「不會因為妳是小朋友，就讓妳多休息，然後去上課，所以媽媽就是要常準備好吃的、好喝的，把大家照顧好，才能讓我去上課。」
▲主持人吳宗憲（右）、Sandy聽完，相當不可思議。（圖／中天提供 , 2018.5.31）
楊媽媽提及，當時都會煮雞湯討好劇組人員，主持人吳宗憲笑說：「天啊！那酬勞根本都吃掉了。」楊小黎加碼爆料，楊媽也有明星夢，但她自認不夠格，楊小黎笑說：「她（楊媽）在片場都會看有沒有需要臨演。」眾人聞言，哭笑不得。她還透露拍戲時的辛酸，曾三更半夜在陽明山上吊鋼絲受困，讓她心驚膽跳，不過讓她印象最深刻的是，曾被劇組在屁股上面綁鞭炮，一放就狂尖叫，她苦笑，「後來對鞭炮有陰影，有男生追我，帶我去看煙火或是放鞭炮，會被我打槍。」