NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人小潘潘遭爆分居　好友許聖梅說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

楊小黎吐露童星心聲　見母被導演劇本丟臉上大哭

記者吳維書／台北報導2018/05/31 20:02
▲楊小黎看見母親的辛苦，決定努力讀書。（圖／中天提供 , 2018.5.31）
▲楊小黎看見母親的辛苦，決定努力讀書。（圖／中天提供 , 2018.5.31）

藝人楊小黎與楊媽在1日播出的綜藝節目《小明星大跟班》，大談「小小年紀闖蕩演藝圈！童星的爸媽不好當！？」主題，分享童星的心路歷程，楊小黎從小愛演戲，4歲時走在路上大聲唱「我是波霸」，搞怪個性吸引星探挖掘，並拍廣告出道，她回憶童年的演戲生活，認為媽媽很辛苦，為了能讓她順利上課，慘遭導演罵臭頭，甚至崩潰痛哭。

楊小黎透露，「她（媽媽）回到車上大哭。」楊媽則回憶，「導演說行程都排好了，明天沒有小黎，我們停棚不拍了！說完就把劇本往我臉上丟。」主持人Sandy驚訝表示，「很兇耶！」眾人聽聞也感到不可置信。楊小黎表示當童星很不容易，尤其是看到媽媽的辛勞奔波，讓她更下定決心要好好念書，她坦言當時童星拍戲跟大人一樣是沒有差別待遇的，「不會因為妳是小朋友，就讓妳多休息，然後去上課，所以媽媽就是要常準備好吃的、好喝的，把大家照顧好，才能讓我去上課。」


▲主持人吳宗憲（右）、Sandy聽完，相當不可思議。（圖／中天提供 , 2018.5.31）

楊媽媽提及，當時都會煮雞湯討好劇組人員，主持人吳宗憲笑說：「天啊！那酬勞根本都吃掉了。」楊小黎加碼爆料，楊媽也有明星夢，但她自認不夠格，楊小黎笑說：「她（楊媽）在片場都會看有沒有需要臨演。」眾人聞言，哭笑不得。她還透露拍戲時的辛酸，曾三更半夜在陽明山上吊鋼絲受困，讓她心驚膽跳，不過讓她印象最深刻的是，曾被劇組在屁股上面綁鞭炮，一放就狂尖叫，她苦笑，「後來對鞭炮有陰影，有男生追我，帶我去看煙火或是放鞭炮，會被我打槍。」

關鍵字楊小黎小明星大跟班楊媽媽吳宗憲sandy童星
膝關節》國際政治沒有是非　只有…女神激戰片外流　還有不少無碼帶

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan