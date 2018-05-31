7月OSTA開賽 「舞林大道」亞軍開課授舞技

2003年「爵劇影色」舞團創團並成立舞蹈教室後，在2009年參加中視「舞林大道」節目比賽榮獲亞軍而聲名大噪，團長王儷陵為讓高雄有心學習爵劇舞蹈及有意參加今年OSTA舞蹈大賽的朋友舞藝能再精進，於是在6月2日於六合路上再擴展成立「爵劇舞蹈空間」舞蹈教室來傳授舞技；希望藉由過去巡演、交流所累積的經驗與口碑為參賽者做賽前暖身，並且培養出一個具南台灣特色與國際視野的代表性舞團。



「爵劇舞蹈空間」舞蹈教室開幕當天將會以當初參賽成名作「勇敢的查某仔」做為開場，在中視「舞林大道」比賽中成名的〝勇敢的查某仔〞作品；其風格中帶有濃濃的中國風，展現出獨特中西韻味合併的爵劇風格。



王儷陵近年來常前往國外參賽，2015年王儷陵與資深團員Monkey雙人搭擋遠赴日本參加 Jazz Sensation 舞蹈比賽，兩人聯手出擊獲得了特別獎，是唯一在日本舞蹈比賽的獲得獎項的台灣隊伍。