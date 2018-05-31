NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人小潘潘遭爆分居　好友許聖梅說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

7月OSTA開賽 「舞林大道」亞軍開課授舞技

記者許高祥／高雄報導2018/05/31 20:24
▲〝爵劇影色〞舞團團長王儷陵。（圖／王儷陵提供 , 2018.05.31）
▲〝爵劇影色〞舞團團長王儷陵。（圖／王儷陵提供 , 2018.05.31）

2003年「爵劇影色」舞團創團並成立舞蹈教室後，在2009年參加中視「舞林大道」節目比賽榮獲亞軍而聲名大噪，團長王儷陵為讓高雄有心學習爵劇舞蹈及有意參加今年OSTA舞蹈大賽的朋友舞藝能再精進，於是在6月2日於六合路上再擴展成立「爵劇舞蹈空間」舞蹈教室來傳授舞技；希望藉由過去巡演、交流所累積的經驗與口碑為參賽者做賽前暖身，並且培養出一個具南台灣特色與國際視野的代表性舞團。 
 
「爵劇舞蹈空間」舞蹈教室開幕當天將會以當初參賽成名作「勇敢的查某仔」做為開場，在中視「舞林大道」比賽中成名的〝勇敢的查某仔〞作品；其風格中帶有濃濃的中國風，展現出獨特中西韻味合併的爵劇風格。 
 
王儷陵近年來常前往國外參賽，2015年王儷陵與資深團員Monkey雙人搭擋遠赴日本參加 Jazz Sensation 舞蹈比賽，兩人聯手出擊獲得了特別獎，是唯一在日本舞蹈比賽的獲得獎項的台灣隊伍。

2014年創辦至今邁入第五屆的「OSTA」（ Open Stage To All）舞蹈比賽，打造一個公平比賽機會與交流平台，七月二十二日將在高雄文化中心「至善廳」開賽，今年的參賽隊伍角逐激烈，龍爭虎鬥勢必精彩，歡迎喜歡舞蹈的民眾可以前往觀賞同時為參賽者打氣。


▲「爵劇影色」舞團團長王儷陵。（圖／王儷陵提供 , 2018.05.31）

 

關鍵字爵劇影色王儷陵舞蹈高雄
花博農業價值　外埔區打造農創園區久旱不雨　宜縣議長籲啟動應變機制

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan