來杯深度咖啡　季洋莊園咖啡邀民眾加入動物園認養行列

高雄市代理市長許立明表示，觀光局自102年推行動物認養以來，感謝許多市民遊客及企業的支持，改善園內動物的生活環境、製作中英文解說板、進行動物健康及繁衍研究等，有效提升動物福利的成績吸引越來越多企業主動加入，並提出許多創新作為來協助行銷壽山動物園、攜手為野生動物發聲。

壽山不僅是南部民眾出遊的好選擇，也是許多國外自由行旅客到高雄喜歡造訪的生態景點，位於山上最受親子喜愛的壽山動物園為推廣生態永續，自去年起每月辦理動物主題活動，透過知識小學堂加強宣導尊重生命與愛惜大自然的觀念，平日也可以預約導覽，已成為學校戶外教學以及國外動物組織來高雄必定參訪的景點。

局長曾姿雯說，感謝創立於高雄的季洋莊園咖啡以實際行動響應壽山動物園認養計畫，6月1日至7月31日期間，高雄門市單品咖啡每賣一杯即捐2元至認養專戶，並推出2萬份「壽山動物園咖啡熱杯套」宣傳動物認養資訊，民眾還可以至門市辦理認養卡，年底前帶著杯套到壽山動物園參觀可享半價優惠，每天一杯咖啡就能支持動物保育工作。曾局長表示，動物園是野生動物在大自然生活的縮影，在環境變遷及人為過度開發下，越來越多的物種瀕臨威脅，野生動物的保育及福祉增進必須仰賴人類，未來動物認養經費會持續投入「動物園域外保育」及「原棲地域內保育」，發揮動物園研究、保育、復育和教育的功能。



▲加入動物認養每年500元起，可享一年內無限次免費入園。（圖／高觀光局提供 , 2018.05.31）

季洋莊園咖啡董事長陳劍春表示，十分榮幸在壽山動物園40週年能以高雄在地企業身份共襄盛舉，關愛動物一直是企業公益行動的重點項目，去年季洋推出「找愛冷水瓶」，部分收入捐助惠光導盲犬教育基金會，本次季洋大高雄地區門市將肩負野生動物認養大使的使命，推廣來杯熱咖啡了解動物認養及協助申辦動物認養卡，邀請更多民眾在品嘗咖啡的同時，加入壽山動物園認養行列，也歡迎大家來高雄遊玩時別忘了到壽山動物園逛逛。

壽山動物園管理處指出，加入動物認養每年500元起，可享一年內無限次數免費入園、餐飲及停車優惠，自6月1日起，民眾至季洋莊園咖啡高雄門市就能現場申辦動物認養卡，認養卡可免費兌換季洋認同卡，還能獲得動物園40周年版一卡通一張！邀請更多民間力量一起響應與支持，為動物福利及生態永續盡一份心力。