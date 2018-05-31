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政治

bye了民進黨　蔡英文將找呂秀蓮聊聊

記者林仕祥／台北報導2018/05/31 20:21
▲前副總統呂秀蓮 30 日晚間，突然透過 LINE 媒體群組發表聲明，跟民進黨說 Bye。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲前副總統呂秀蓮 30 日晚間，突然透過 LINE 媒體群組發表聲明，跟民進黨說 Bye。（資料照片／記者葉政勳攝）

前副總統呂秀蓮昨日向民進黨說bye bye，對此，民進黨祕書長洪耀福今（31）日表示，呂秀蓮和民進黨同甘共苦許多年，相信不會因為台北市長不提名她就離開民進黨，總統蔡英文對這件事也相當關心，等到呂秀蓮回國後，會找呂聊一聊。洪耀福也說，呂秀蓮聲明沒說要退黨，bye bye可能是口頭禪，「也許留美的人都喜歡說bye bye」。

洪耀福說，呂秀蓮當過立委、縣長、8年副總統，且是台灣第一位女性副總統，還代理過民進黨黨主席，這麼多年來，呂和民進黨一起同甘共苦，榮耀時非常光榮，困難時也力挺黨，呂秀蓮和支持者的情感，是非常深厚的，相信不會因為台北市長不提名她，就離開民進黨，如果這樣來看，就會把呂秀蓮的格局高度矮化了。

洪耀福透露，這兩天我們也聯繫呂秀蓮的好朋友，盼望理解呂的想法，蔡英文對此非常關心，等到呂返國後，也會找呂聊一聊，聽她的想法。洪耀福強調，呂發出bye bye聲明前，沒有聽到風聲，事前也一直有跟呂秀蓮辦公室溝通，把呂的想法很忠實的跟選對會反映，事後也有打給呂辦那邊關心，對方也不清楚這件事情。

至於呂秀蓮的聲明是否會是選舉變數？洪耀福說，任何事情都是變數，不要輕忽任何小事情，並舉「蝴蝶效應」為例，「我們很慎重看到任何事情，副總統（呂秀蓮）這麼多年跟大家同甘共苦這麼久，也這麼多人支持她，相信她不會這麼輕易就離開民進黨。」
 

關鍵字呂秀蓮蔡英文洪耀福台北市長選舉
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