bye了民進黨　蔡英文將找呂秀蓮聊聊

前副總統呂秀蓮昨日向民進黨說bye bye，對此，民進黨祕書長洪耀福今（31）日表示，呂秀蓮和民進黨同甘共苦許多年，相信不會因為台北市長不提名她就離開民進黨，總統蔡英文對這件事也相當關心，等到呂秀蓮回國後，會找呂聊一聊。洪耀福也說，呂秀蓮聲明沒說要退黨，bye bye可能是口頭禪，「也許留美的人都喜歡說bye bye」。

洪耀福說，呂秀蓮當過立委、縣長、8年副總統，且是台灣第一位女性副總統，還代理過民進黨黨主席，這麼多年來，呂和民進黨一起同甘共苦，榮耀時非常光榮，困難時也力挺黨，呂秀蓮和支持者的情感，是非常深厚的，相信不會因為台北市長不提名她，就離開民進黨，如果這樣來看，就會把呂秀蓮的格局高度矮化了。