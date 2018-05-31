地震基金董座指控施壓 顧立雄提三點說明

顧立雄說，陳明仁認為怡安費率調降空間沒有達到當初說的5%，因此多出來的再保費用，怡安要補償；侯自雄則認為，根據合約，怡安只賺手續費，而手續費有差額補償機制。

為釐清爭議，顧立雄表示，他有請保發中心說明，保發中心回覆，再保費率是以整體國際市場來看，而國際上再保費率是向上的，且怡安已經能稍微拉低費率了，只是幅度沒有到5%這麼多。

其次，為釐清爭議，顧立雄要聽取各方專業意見，建議地震基金、怡安保經尋求律師專業意見，但地震基金認為與怡安保經糾紛為民事糾紛，地震基金本來就可以求償，金管會不宜過度介入，因此，金管會尊重地震基金的意見，且他未要求地震基金不能對怡安求償。

顧立雄說，金管會4月24日邀集相關單位開會，當時會議主旨為釐清再保問題，就是希望金管會得到明確意見後再處理這起糾紛，但陳明仁當場卻說「我以為今天就是來討論總經理解任案」，當時侯自雄就坐在陳明仁的旁邊，使得當下氣氛有點僵，加上地震基金的律師未出席，因此，他才選擇私下與陳明仁溝通。

顧立雄表示，陳明仁一直主張侯自雄的操守有問題，要求金管會撤換侯自雄，可是他沒有辦法理解地震基金向怡安求償與侯自雄操守有問題，這兩件事情間有什麼樣的連結。

顧立雄強調，地震基金對怡安的求償爭議，只是求償的多寡，「最多就是官司輸贏的問題，這有什麼好施壓」。

第三，金管會金檢發現地震基金的業務費用推廣支出有缺失，他希望保險局後續仍可處理這部分缺失，所以，在財委會上公開聲明保險局之後一定會再約談，期待「他（陳明仁）不要到時候又說我又在對他怎樣，再把這兩件事弄在一起」、「如果該還就要還，應該好好處理」。（編輯：林淑媛）1070531