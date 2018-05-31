CIA前情報官被控 對陸洩露機密

（中央社維吉尼亞州亞歷山卓市30日綜合外電報導）美國檢方說，中央情報局（CIA）前案件專員馬洛瑞已背叛國家，將人員佈建等最高機密情報洩露給中國大陸間諜，以收取2萬5000美元酬勞。
美聯社報導，被告律師說，馬洛瑞是忠誠美國人，他只是哄騙中國大陸特工，以誘使對方自曝情報作業的詳情。
陪審團今天聽取60歲利斯堡（Leesburg）人馬洛瑞（Kevin Mallory）案的開審陳述，他攜帶1萬6000多美元未申報現金自上海返美時，身分是個獨立顧問。
他的律師卡門斯（Geremy Kamens）說，馬洛瑞對中國大陸一家智庫的徵才行動起疑，因此計畫供應他們假文件。他曾將此事告訴中情局人員，但檢察官說，那只是為了掩蓋他的行蹤。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，被告律師在法院文件寫道：「為讓中方聯絡人維持對他的興趣，他送出他認為無用的情報，直到中情局與他會面。」
檢方持相反意見指出，馬洛瑞計畫將他持有的秘密消息變現還債。檢方在法院文件陳述，如果馬洛瑞尚未洩露他所知的一切，那只是為了要待價而沽，「以設法發展出長期而有利可圖的關係」。
檢察官傑利（Jennifer Gellie）對陪審團說：「馬洛瑞決定將謹慎持有的政府機密洩露給中國政府特工。」
維吉尼亞州亞歷山卓聯邦法院控告2名中情局情報官與中國大陸情治人員合作，除馬洛瑞外，另一人是53歲的李振成（Jerry Chun Shing Lee）。維吉尼亞州聯邦大陪審團根據多項罪名將他起訴，包括共謀蒐集國防情報或將此情報洩露，以嘉惠外國政府。（譯者：羅苑韶/核稿：張佑之）1070531