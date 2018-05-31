CIA前情報官被控 對陸洩露機密

（中央社維吉尼亞州亞歷山卓市30日綜合外電報導）美國檢方說，中央情報局（CIA）前案件專員馬洛瑞已背叛國家，將人員佈建等最高機密情報洩露給中國大陸間諜，以收取2萬5000美元酬勞。

美聯社報導，被告律師說，馬洛瑞是忠誠美國人，他只是哄騙中國大陸特工，以誘使對方自曝情報作業的詳情。

陪審團今天聽取60歲利斯堡（Leesburg）人馬洛瑞（Kevin Mallory）案的開審陳述，他攜帶1萬6000多美元未申報現金自上海返美時，身分是個獨立顧問。

他的律師卡門斯（Geremy Kamens）說，馬洛瑞對中國大陸一家智庫的徵才行動起疑，因此計畫供應他們假文件。他曾將此事告訴中情局人員，但檢察官說，那只是為了掩蓋他的行蹤。