電信三雄搶資安商機 營收目標高成長

遠傳電信2017年已啟動企業資安業務3年營收倍增計畫，預計在2020年將達成遠傳加「數聯資安」合併年營收新台幣6億元的目標。

有鑑於企業及政府對資安的重視，法規環境漸趨成熟，加上資安攻擊層出不窮，中華電信數據分公司副總經理鄭鳴岡今天表示，中華電去年資安營收年增率就超過5成，看好今年維持相同力道。

台灣大哥大也表示，今年資安相關營收目標年成長1倍。

有感於全球資安威脅劇增，中華電信資安艦隊搭載更先進裝備挺身出擊，今天舉辦「HiNet新世代防火牆」上市記者會，由中華電信、中華資安、Palo AltoNetWorks三強聯手推出。

中華資安總經理洪進福認為，著眼於法規環境漸趨成熟以及資安威脅與日俱增，法規部分，資安管理法規確立，以及前瞻基礎建設建設強調六都資安區域聯防，有助於資安商機成長。

遠傳電信積極引進各國際大廠的服務，並結合遠傳與資安子公司「數聯資安」以在地團隊與24x7 SOC監控服務，提供客製化資安防護解決方案，助企業客戶及政府公部門建立資安策略與架構，因應各種新型態的資安威脅。

台灣大哥大商務服務攜手全球DDoS防禦服務品牌Arbor Networks建置的「多層次DDoS防禦」服務，將Anti-DDoS防禦設備架設於台灣大哥大的骨幹網路中，提供從骨幹端至Edge端的DDoS防護，均可透過台灣大「多層次DDoS防禦」服務的多層次流量清洗後，還原為乾淨的網路流量。（編輯：林沂鋒）1070531