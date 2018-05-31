NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人小潘潘遭爆分居　好友許聖梅說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中非防務論壇將登場 中國未回應是否邀台友邦

中央社2018/05/31 20:20
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者周慧盈北京31日電）中國國防部將於6月底在中國大陸舉辦「首屆中非防務安全論壇」，對於台灣在非洲邦交國史瓦帝尼是否受邀參加一事，國防部發言人任國強說「具體工作會適時發布消息」。

任國強31日在國防部例行記者會宣布，將於6月26日至7月10日在中國舉辦「首屆中非防務安全論壇」，邀請非洲國家防務部門領導、軍隊高官及地區組織負責人出席。

有台灣媒體在會中詢問史瓦帝尼是否受邀參加，任國強未直接回答，僅表示「具體處理工作還在進行，會適時發布消息」。

此外，對於中共軍機繞台巡航是否具有針對性的問題，任國強說，「近日解放軍空軍組織繞飛台島巡航，旨在鍛練提升我軍維護國家主權和領土完整的能力，類似訓練以後我們還會繼續維持。」

在回答美國最近通過「國防授權法案」強化台灣軍事實力的提問時，任國強說，「台灣問題關乎中國國家主權和領土完整，美國國會有關法案涉華條款充滿冷戰零和思維，干涉中國內政，損害中方核心利益，中國軍隊對此表示強烈不滿和堅決反對。」

他表示，「我們敦促美方充分認清該法案涉華消極條款的嚴重危害性，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報的原則」，刪除法案有關消極條款，慎重妥善處理涉台問題， 維護台海和平穩定。（編輯：邱國強）1070531

台南抗旱 盼6月底前不進入...洪耀福：寧因改革失政權 不...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan