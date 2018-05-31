中非防務論壇將登場 中國未回應是否邀台友邦

此外，對於中共軍機繞台巡航是否具有針對性的問題，任國強說，「近日解放軍空軍組織繞飛台島巡航，旨在鍛練提升我軍維護國家主權和領土完整的能力，類似訓練以後我們還會繼續維持。」

有台灣媒體在會中詢問史瓦帝尼是否受邀參加，任國強未直接回答，僅表示「具體處理工作還在進行，會適時發布消息」。

任國強31日在國防部例行記者會宣布，將於6月26日至7月10日在中國舉辦「首屆中非防務安全論壇」，邀請非洲國家防務部門領導、軍隊高官及地區組織負責人出席。

（中央社記者周慧盈北京31日電）中國國防部將於6月底在中國大陸舉辦「首屆中非防務安全論壇」，對於台灣在非洲邦交國史瓦帝尼是否受邀參加一事，國防部發言人任國強說「具體工作會適時發布消息」。

在回答美國最近通過「國防授權法案」強化台灣軍事實力的提問時，任國強說，「台灣問題關乎中國國家主權和領土完整，美國國會有關法案涉華條款充滿冷戰零和思維，干涉中國內政，損害中方核心利益，中國軍隊對此表示強烈不滿和堅決反對。」

他表示，「我們敦促美方充分認清該法案涉華消極條款的嚴重危害性，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報的原則」，刪除法案有關消極條款，慎重妥善處理涉台問題， 維護台海和平穩定。（編輯：邱國強）1070531