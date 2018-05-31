黃國昌公布大創案4段錄音 沈榮津：會了解處理

黃國昌今天在立法院經濟委員會質詢時先詢問大創公司涉嫌偽造文書、違法進口貨品案進度，經濟部國際貿易局副局長徐大衛回應，已在4月26日將此案移送台北地檢署，並在5月18日寄出懲處公函。

黃國昌指出，經濟部次長王美花一直要找他關說大創案，表示「為了台日關係，讓大創罰錢就好」。他詢問經濟部長沈榮津是否授權經濟部官員來關說，沈榮津回應，「沒有授權」。

黃國昌要求沈榮津調查此事，給他個交代。沈榮津說，會回去了解一下。

黃國昌隨後指出，大創美妍系列產品包裝上寫有工研院輔導字樣，但工研院表示並未授權，此行為明顯違法，工研院卻沒有追究行為。他並公布4段錄音，表示其中一段錄音為黃偉哲辦公室前主任曾碧珠說：「委員親自去見我們部長，大創的大人物也來了，結果現在變成這樣，沒辦法解決，不是很好笑嗎？」黃國昌以此段錄音指其對工研院施壓，縱放違法行為。

黃國昌要求沈榮津調查清楚，鄧振中是否涉入此案，沈榮津表示，會看看「要怎麼處理」。

行政院政務委員鄧振中告訴中央社記者，當時黃偉哲帶香取周次來見他，是告訴他大創打算增加在台投資，會面時也有相關官員陪同，並不是私下會面，「經濟部長鼓勵外商投資，這本來就是經濟部長的工作之一」。

鄧振中表示，香取周次在與他見面約8個多月後才發生違規事件被處分，怎麼可能8個多月前就預知違規來向他請託，「這完全不合邏輯」。況且廠商的違規處分、發進口許可證、准許專案進口等業務，每天都在進行，部長根本不會管到這麼細微的事情。

民進黨立委黃偉哲說，這是合理的選民服務，今天公布的錄音檔只是協調會中陳情人在陳述立場；辦公室也找出工研院的「工業技術研究院商標權管理作業須知」，合法授權的合作廠商使用字樣已行之有年，也有相當數量的合作案例，一切符合規定。

黃偉哲表示，既然工研院跟陳情人達成授權協議，陳情人也付了高額的授權金，「這樣有什麼違法？」又不是說協調後變成免費直接授權，那才是圖利，他並沒有做任何圖利、讓國家利益受損的事。他說，只公布一部分的錄音檔來斷章取義，「是讓人遺憾的」。（編輯：張良知）1070531