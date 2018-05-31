NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人小潘潘遭爆分居　好友許聖梅說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

台股逐筆交易明年底上路 將先建擬真交易平台模擬下單

鉅亨網2018/05/31 20:25
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

金管會主委顧立雄今 (31) 日表示，如果順利的話，台股逐筆交易預定明 (2019) 年底前上路，未來將建置投資人擬真交易平台，一定會想辦法讓證券商邀請自然人客戶參與模擬下單，提升股民對逐筆交易的熟悉度。

逐筆交易一旦上路，意味著將從現行的每 5 秒撮合一次改成逐筆交易，但立委曾銘宗擔憂，逐筆交易雖然會讓交易效率提高，但因法人在程式交易與套利交易上的速度與專業度遠勝散戶，目前台股市場有 6 成是散戶，對散戶的衝擊就是過去習慣 5 秒搓合，未來就要轉換成逐筆交易的高速交易，擔憂散戶會因此退場，台股恐將成為法人為主的資本市場。

對此，顧立雄表示，立委提出的質疑也是金管會推動逐筆交易最審慎的地方，未來會建置投資人擬真交易平台，一定會想辦法讓證券商邀請自然人客戶參與模擬下單，提升股民對逐筆交易的熟悉度。

金管會也指出，目前已推出逐筆交易的韓國，散戶有達 47%；上海的散戶佔比也有 87%。

顧立雄也透露，金管會明年底推動逐筆交易後，接著就會推零股的分盤交易。

此外，曾銘宗表示，5 月外資賣超 460 億元，匯出 26 億美元，短期台灣股市是否如越南、印尼、菲律賓股市走向空頭？

顧立雄表示，台股表現相對抗跌，印尼、越南股市是因為貨幣貶值造成熱錢大幅流出，「我們跟他們情況差太多，不需要跟他們比。A 股今天入摩，我們會持續觀察，但今年第一季上市櫃營收較去年同期成長 10% 以上，我對台灣上市櫃營收成長有信心，對股市就會有信心。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字逐筆交易台股金管會顧立雄headline
券商轉投資創投、私募股權基...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan