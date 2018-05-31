台股逐筆交易明年底上路 將先建擬真交易平台模擬下單

逐筆交易一旦上路，意味著將從現行的每 5 秒撮合一次改成逐筆交易，但立委曾銘宗擔憂，逐筆交易雖然會讓交易效率提高，但因法人在程式交易與套利交易上的速度與專業度遠勝散戶，目前台股市場有 6 成是散戶，對散戶的衝擊就是過去習慣 5 秒搓合，未來就要轉換成逐筆交易的高速交易，擔憂散戶會因此退場，台股恐將成為法人為主的資本市場。

金管會主委顧立雄今 (31) 日表示，如果順利的話，台股逐筆交易預定明 (2019) 年底前上路，未來將建置投資人擬真交易平台，一定會想辦法讓證券商邀請自然人客戶參與模擬下單，提升股民對逐筆交易的熟悉度。

對此，顧立雄表示，立委提出的質疑也是金管會推動逐筆交易最審慎的地方，未來會建置投資人擬真交易平台，一定會想辦法讓證券商邀請自然人客戶參與模擬下單，提升股民對逐筆交易的熟悉度。

金管會也指出，目前已推出逐筆交易的韓國，散戶有達 47%；上海的散戶佔比也有 87%。

顧立雄也透露，金管會明年底推動逐筆交易後，接著就會推零股的分盤交易。

此外，曾銘宗表示，5 月外資賣超 460 億元，匯出 26 億美元，短期台灣股市是否如越南、印尼、菲律賓股市走向空頭？

顧立雄表示，台股表現相對抗跌，印尼、越南股市是因為貨幣貶值造成熱錢大幅流出，「我們跟他們情況差太多，不需要跟他們比。A 股今天入摩，我們會持續觀察，但今年第一季上市櫃營收較去年同期成長 10% 以上，我對台灣上市櫃營收成長有信心，對股市就會有信心。」