洪耀福：寧因改革失政權 不為保政權無作為

（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，年底選舉最大的壓力是各地方藍軍的集結，而且是很強勢的集結，但這是改革的必然代價，民進黨寧願因改革而失去政權，也不能為保住政權而無所作為。

洪耀福今天向媒體分析年底選戰形勢，他說，選戰主軸是「改革與反改革力量終須一戰」。

他說，在各地感到最大的壓力是藍軍的集結，年金改革、黨產處理、拔管等議題，讓各地方藍軍強勢集結；反對年改的人也很聰明，知道反對年改沒有正當性，所以用其他議題打民進黨，但其實核心問題就是反改革。

洪耀福指出，澎湖人口數少，軍公教比例相對高，會影響到選情，但這是改革必然的代價，民進黨人心裡要很清楚「寧願因為改革而失去政權，也不能為了保住政權而無所作為」。