何博文、鄭宇恩會勘八里污水廠　呼籲北市衛工處加快修繕

新北市議員何博文、鄭宇恩今（31）日會勘八里污水廠，勘查除揭露32台初沉池的刮泥機僅剩8台可運作外，多座初沉池因毀損而不堪使用，8座的曝氣沉砂池也壞到剩2池；呼籲主管單位台北市衛工處應加快修繕進度，提高污水去除率，確保放流水的品質。

何博文表示，八里污水廠107年3月的月報還有約9成妥善率，4月因水利局糾正後更動為1成5，才發現廠區大部分的機台已毀損多時，除初沉池僅剩8台可用；不過今日會勘後，才發現現場狀況比數據呈現更為嚴重，污水抽水機應有4台，就有1台毀損，曝氣沉砂池也由8池壞到僅剩2池。