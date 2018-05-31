何博文、鄭宇恩會勘八里污水廠　呼籲北市衛工處加快修繕

新北市議員何博文、鄭宇恩今（31）日會勘八里污水廠，勘查除揭露32台初沉池的刮泥機僅剩8台可運作外，多座初沉池因毀損而不堪使用，8座的曝氣沉砂池也壞到剩2池；呼籲主管單位台北市衛工處應加快修繕進度，提高污水去除率，確保放流水的品質。
何博文表示，八里污水廠107年3月的月報還有約9成妥善率，4月因水利局糾正後更動為1成5，才發現廠區大部分的機台已毀損多時，除初沉池僅剩8台可用；不過今日會勘後，才發現現場狀況比數據呈現更為嚴重，污水抽水機應有4台，就有1台毀損，曝氣沉砂池也由8池壞到僅剩2池。
何博文質疑，八里污水廠因機台毀損，污水去除率低，導致海放污水超標而遭新北市環保局多次的開罰；明顯顯示八里污水廠已無法正常承擔大台北的污水量，任由污水放水流，讓大台北成為臭不可聞的黃金城，建請新北市政府水利局及台北市衛工處應立即正視此一問題，盡快進場修繕，提高排放標準。
鄭宇恩說，台北市衛工處5月30日發布新聞稿指出，八里汙水處理廠放流的水質，自去年4月起即依新北市環保局要求每日檢測並申報，且委託環境檢測機構進行放流水水質的檢測，均符合國家海洋放流水水質標準，但新北市政府環保局自去年4月起迄今，已查獲5次放流水的水質超標，衛工處的說法明顯有誤。
鄭宇恩認為，八里汙水廠為大台北污水系統的最後一站，處理大台北640萬人口的污水，政府年花上百億接管污且做為政府的部門，衛工處不應帶頭違法，而應善盡監督的責任，與八里汙水處理廠共同為捍衛水權、減少水汙染努力。