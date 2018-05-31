美軍艦通過西沙群島 越南：尊重航行自由

媒體報導，美國海軍「希金斯號」（Higgins）導向飛彈驅逐艦和「安提坦號」（Antietam）導向飛彈巡洋艦27日駛入西沙群島（Paracel Islands）12海里內，在西沙的東島、中建島、永興島附近巡航，聲稱遂行航行自由任務。

她表示，越方尊重各國在符合1982年聯合國海洋法公約等國際法的相關規定，在南海行使航行與飛越自由等權利。她也呼籲，各國應在遵守國際法的基礎上，為維護南海海域和平穩定與法律至上原則作出貢獻。

另外，對中國自9日至12日在西沙群島實施實彈射擊演習，黎氏秋恆表達抗議。她指控中國此舉侵犯越南主權，違背「南海共同行為宣言」（DOC）及「關於指導解決越中海上問題基本原則協議」，使南海局勢複雜化，對南海海域和平、穩定與合作趨勢及越中兩國關係產生不利影響。

她說，越南要求中方停止，不讓類似舉動再發生，尊重越方對西沙和南沙兩座群島的主權、兩國高層所達成的共識及國際法，不採取使區域局勢複雜化的行為。（編輯：郭中翰）1070531