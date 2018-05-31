台北人想少製造PM2.5 多搭捷運公車

監測人員以進市區的主要道路，以汽車、捷運、公車及摩托車執行平均通勤距離約10.8公里，進行細懸浮微粒（PM2.5）暴露量監測，結果平均濃度值（微克/立方公尺）分別為汽車7.6、捷運21.9、公車23.5、摩托車32.1。

蔡鴻德說明，為了解台北都會區民眾通勤的空氣污染物暴露程度，環保署於106年間，以台北車站為中心，東起南港展覽館（4月10及12日）、西至亞東醫院（4月13日）、南達捷運新店站（5月4日）、北抵捷運北投站（4月14日），佩帶微型感測器模擬民眾通勤型態進行研究。

（中央社記者楊淑閔台北31日電）環保署空保處處長蔡鴻德今天表示，台北通勤時段搭乘公車、捷運的PM2.5暴露量，高於開車或騎摩托車，但公車和捷運單位乘客的PM2.5製造量最少，呼籲民眾多利用大眾運輸工具。

環保署指出，包含汽機車在內的移動污染源對台灣空氣品質的影響約占1/3，通勤時使用的運輸工具更是大眾最密切接觸的移動污染源，雖然駕駛汽車的PM2.5暴露量最低，但是其單位乘客（以2名乘客計算）單趟產生通勤的空氣污染卻最高，達0.31公克，捷運0.01公克、公車0.08公克、摩托車0.23公克。

環保署說，英國薩里大學研究報告（I. Rivas etal., 2017）指出，民眾在日常通勤時易暴露在多種空氣污染物的影響中，以搭乘地鐵時受懸浮微粒影響最大，其中又以細懸浮微粒的暴露量明顯偏高、為每立方公尺34.5微克，已趨近對敏感族群不健康的程度（每立方公尺35.5到54.4微克）。

蔡鴻德說，台北都會區捷運系統的空氣品質明顯較英國薩里大學的研究結果良好，落在空氣品質指標（AQI）普通的級距，即每立方公尺15.5到35.4微克之間。

除以上調查，蔡鴻德補充，環保署有規劃交通運輸電動化的期程，2030年新購公車電動化、2035年新售機車電動化、2040年新售汽車電動化，將可讓空氣品質再改善。（編輯：陳清芳）1070531