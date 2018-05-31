傳金援海地45億 外交部：落實政府開發協助

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）媒體報導，台灣「金援」海地新台幣45億元。外交部今天說，政府透過ODA計畫協助海地貸款建設電網，不僅幫助友邦重大基礎建設，也為國內業者創造海外商機，絕非「金援」。

外交部發言人李憲章晚間表示，台灣曾接受國際援助而脫貧，台灣現在是已開發國家，也是國際社會重要一員，協助發展中國家不僅是回饋國際社會，也是台灣的責任與義務。台灣採取的做法務實多元，包括提供農業、醫療方面的協助。

同時，他說，工程經驗也是台灣的傲人成就，政府希望透過台灣的工程公司承攬邦交國與新南向國家的重大建設案，為台灣工程人員創造更多的商業機會。為增加其他國家讓台灣公司承攬建設案的意願，政府也比照日本、韓國等國，成立「政府開發協助（ODA）計畫」。