協助海地建電網　外交部否認金援45億

外交部表示，台灣曾經是一個接受國際援助而脫貧的國家。現在，台灣是一個已開發國家，也是國際社會重要一員，台灣協助發展中國家進步不僅是回饋國際社會，也是自己的責任與義務。

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）日前來台灣進行國是訪問，總統蔡英文以隆重軍禮迎接摩依士，並和海地簽署「聯合公報」，海地媒體報導，台灣將提供海地1.5億美金（台幣45億）蓋電網，幫助當地的電力建設，對此，外交部31日晚間強調，台灣幫助海地的做法，可以創造台灣業者海外商業機會，絕非部分媒體所說的，台灣「金援」海地45億。

外交部指出，台灣採取的做法務實多元，部分是透過技術團提供農業方面的協助，讓偏鄉家庭擁有健康的蔬菜水果，也讓台灣的農業人員累積更多寶貴的經驗；部分則是透過台灣的醫療人員，展現台灣在醫療方面的專業能力，讓世界看見台灣，以及台灣貢獻全球議題的軟實力。

外交部補充，台灣還有一項傲人成就的是工程經驗。台灣希望透過自己海外工程公司，承攬邦交國與新南向國家的重大建設案，為台灣的工程人員創造更多的商業機會。為增加這些國家讓台灣公司承攬建設案的意願，台灣也比照日本、南韓等先進國家，成立一個「政府開發協助（ ODA ）計畫」。

外交部強調，幫海地政府建設輸電網，就是這個「政府開發協助（ ODA ）計畫」的具體落實。政府透過此項計畫，協助海地貸款建輸電網，並藉此要求輸電網的興建必須由台灣廠商參與。這樣的做法不但協助友邦發展重大基礎建設，也創造給台灣業者海外商業機會，絕非一些媒體所報導我「金援」海地 45 億。

外交部表示，身為國際社會負責任成員，台灣必須努力，在各種挑戰之下讓世界看見台灣。期待國人繼續為外交部與第一線的外交人員加油。

