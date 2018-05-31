NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人小潘潘遭爆分居　好友許聖梅說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

協助海地建電網　外交部否認金援45億

記者林仕祥／台北報導2018/05/31 20:58
▲海地共和國總統摩依士訪台，總統府以隆重軍禮歡迎。（資料圖／記者陳明安攝）
▲海地共和國總統摩依士訪台，總統府以隆重軍禮歡迎。（資料圖／記者陳明安攝）

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）日前來台灣進行國是訪問，總統蔡英文以隆重軍禮迎接摩依士，並和海地簽署「聯合公報」，海地媒體報導，台灣將提供海地1.5億美金（台幣45億）蓋電網，幫助當地的電力建設，對此，外交部31日晚間強調，台灣幫助海地的做法，可以創造台灣業者海外商業機會，絕非部分媒體所說的，台灣「金援」海地45億。

外交部表示，台灣曾經是一個接受國際援助而脫貧的國家。現在，台灣是一個已開發國家，也是國際社會重要一員，台灣協助發展中國家進步不僅是回饋國際社會，也是自己的責任與義務。

外交部指出，台灣採取的做法務實多元，部分是透過技術團提供農業方面的協助，讓偏鄉家庭擁有健康的蔬菜水果，也讓台灣的農業人員累積更多寶貴的經驗；部分則是透過台灣的醫療人員，展現台灣在醫療方面的專業能力，讓世界看見台灣，以及台灣貢獻全球議題的軟實力。

外交部補充，台灣還有一項傲人成就的是工程經驗。台灣希望透過自己海外工程公司，承攬邦交國與新南向國家的重大建設案，為台灣的工程人員創造更多的商業機會。為增加這些國家讓台灣公司承攬建設案的意願，台灣也比照日本、南韓等先進國家，成立一個「政府開發協助（ ODA ）計畫」。

外交部強調，幫海地政府建設輸電網，就是這個「政府開發協助（ ODA ）計畫」的具體落實。政府透過此項計畫，協助海地貸款建輸電網，並藉此要求輸電網的興建必須由台灣廠商參與。這樣的做法不但協助友邦發展重大基礎建設，也創造給台灣業者海外商業機會，絕非一些媒體所報導我「金援」海地 45 億。

外交部表示，身為國際社會負責任成員，台灣必須努力，在各種挑戰之下讓世界看見台灣。期待國人繼續為外交部與第一線的外交人員加油。
 

關鍵字海地蔡英文金援45億
真的bye了？小英會找呂秀蓮聊聊正式切割！呂秀蓮：民進黨與我無關

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan