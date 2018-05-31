影／徐康俊電昏50歲美女　讓她暈船好幾回

由徐康俊、孔昇延所主演的韓劇今（31）日舉行記者會，導演及主要演員皆出席，會中「凍齡美女」金成鈴一句經典名言為兒子徐康俊神救援，她還坦言多次因為「兒子」徐康俊而心動。

劇中徐康俊一人分飾二角，坦言壓力很很大，加上要演出角色「南信」與「南信III」的差異，自己也苦惱許久該如何表現，不過在跟孔昇延演對手戲時，女方對角色的差別態度讓他產生信心，相當感謝她的協助。此外，被問到首次挑戰演機器人是否有參考的對象時，徐康俊表示他非常喜歡史蒂芬史匹柏導演的《A.I.人工智慧》，電影中的小孩很單純，對於自己的存在感到苦惱，對愛也有許多想法。