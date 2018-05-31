影／徐康俊電昏50歲美女　讓她暈船好幾回

由徐康俊、孔昇延所主演的韓劇今（31）日舉行記者會，導演及主要演員皆出席，會中「凍齡美女」金成鈴一句經典名言為兒子徐康俊神救援，她還坦言多次因為「兒子」徐康俊而心動。
劇中徐康俊一人分飾二角，坦言壓力很很大，加上要演出角色「南信」與「南信III」的差異，自己也苦惱許久該如何表現，不過在跟孔昇延演對手戲時，女方對角色的差別態度讓他產生信心，相當感謝她的協助。此外，被問到首次挑戰演機器人是否有參考的對象時，徐康俊表示他非常喜歡史蒂芬史匹柏導演的《A.I.人工智慧》，電影中的小孩很單純，對於自己的存在感到苦惱，對愛也有許多想法。
▲李浚赫（左起）金成鈴、孔昇延、徐康俊、朴煥熙、劉五性。（圖／KKTV , 2018.5.31）
不過徐康俊今天面對記者踴躍發問，在回答時顯得有些「記憶力欠佳」，一度出現詞窮的窘況。而當他正在想要如何回答時，劇中的50歲母親「凍齡美女」金成鈴突然得意地講了一句：「（完美的南信III）可是我製造的呢！」讓全場哄堂大笑。金成鈴更自爆拍戲期間多次被徐康俊電到，讓她心動好幾回，但也肯定他一人分飾二角的用心，表現鮮明，不會讓她有困惑、產生到底是在跟誰講話的錯覺。
而被問到每次記者會必問的「收視率」問題時，徐康俊小心地回答，現在大環境戲劇收視普遍低落，所以希望能達到15.5％就心滿意足了。《你也是人類嗎》將於6月6日在KKTV、歡樂看Fain TV播出；6月22日於中華電信MOD上架。