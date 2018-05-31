NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人小潘潘遭爆分居　好友許聖梅說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

呂秀蓮：民進黨已經跟我沒有關係了

中央社2018/05/31 21:05
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）前副總統呂秀蓮今天從馬來西亞返抵國門，她受訪表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。

呂秀蓮昨晚透過辦公室發表聲明：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」深夜更在粉絲專頁發表對台北市的育兒政見，引發外界關注她是否退黨參選。

呂秀蓮今晚受訪表示，台灣在國際舞台上已逐漸消失，如果大家只是考慮選舉，她已經沒有興趣了。她一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，現在的民進黨已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，從昨晚開始，民進黨已經與她沒有關係了。

她並說，民進黨再見，珍重再見，她也不需要再花時間關心民進黨。

面對記者詢問是否以無黨籍身分參加年底的台北市長選舉，呂秀蓮回答，她的心念沒有改變，也不排除任何可能，她會繼續關心台灣，堅持愛台灣的理念。

呂秀蓮指出，台灣現在面臨最大的問題當然是兩岸關係，兩岸和平的威脅越來越大，國內還在吵吵鬧鬧；為了選舉還可以用不正當的手段，這是讓她非常痛心的事。

她進一步說，一天到晚的藍綠對立，讓她覺得社會已喪失公義心、沒有是非感，她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。（編輯：陳清芳/黃瑞弘）1070531

威力彩第107044期開獎韓航董娘也野蠻被控施暴員工...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan