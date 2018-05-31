呂秀蓮：民進黨已經跟我沒有關係了

（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）前副總統呂秀蓮今天從馬來西亞返抵國門，她受訪表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。

呂秀蓮昨晚透過辦公室發表聲明：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」深夜更在粉絲專頁發表對台北市的育兒政見，引發外界關注她是否退黨參選。

呂秀蓮今晚受訪表示，台灣在國際舞台上已逐漸消失，如果大家只是考慮選舉，她已經沒有興趣了。她一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，現在的民進黨已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，從昨晚開始，民進黨已經與她沒有關係了。