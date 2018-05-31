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索羅斯預警全球危機 大摩CEO斥無稽之談

中央社2018/05/31 21:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社北京31日綜合外電報導）億萬投資人索羅斯近日聲稱，全球可能爆發新一場重大金融危機。摩根士丹利（Morgan Stanley）執行長高聞今天表示，索羅斯的說法不切實際，且美國今年仍很可能升息超過3次。

彭博報導，索羅斯（George Soros）29日在巴黎發表演說時表示，「我們可能正邁向另一場重大金融危機」，他並警告，義大利帶來的挑戰有可能令歐洲聯盟（EU）解體。

高聞（James Gorman）今天在北京接受彭博電視訪問時，被問到對索羅斯發言的看法，他回答：「老實說，我覺得荒謬。我完全不認為我們正面臨生存威脅。」

高聞指出，義大利帶來的挑戰，包括2016年英國公投脫離歐盟在內，都屬於過去這段時間更廣泛的全球政治發展模式。儘管投資人「感覺，（各國）平均經濟表現比個人好」，他「不認為歐元區正處於險境」。

高聞說，過去幾年經濟呈現「良好的全球同步成長」，但仍冒出「這些政治突發事件」，例如英國脫歐、痛苦的德國聯合政府協商，和最近義大利與西班牙的緊張情勢。

「我們幾乎可以說，這是擋不住的企業成長、獲利改善和經濟強勁，與政治不穩定和民粹勢力崛起之間的角力戰。」

由於投資人害怕義大利問題擴散，美國公債殖利率從遠高於3%的近期高峰水準重挫。但高聞表示，投資人應該忽視市場最近一波震盪，而作為基準的美國10年期公債殖利率很可能繼續攀升，並拉抬美元走揚。

高聞預測，由於美國聯邦準備理事會（Fed）維持貨幣政策正常化的步調，美債殖利率將攀升。他說：「聯準會持續按照預定步伐行動，超乎預期。」

儘管薪資壓力的確還不足以引發美國通貨膨脹顯著升溫，但「這正是為何利率過了這麼久才升到這樣的水準，而這個水準一點也不算非常高，仍處於歷史低點」。

高聞認為，聯準會決策官員仍正在讓關鍵政策利率回升到更正常的水準，以擁有更強大的「貨幣能力」應付下一場危機。他說：「我的直覺是，聯準會今年會升息4次」，但也不排除3次。

高聞說，最近的市場動盪「也許是」足以令聯準會放緩升息速度的問題「初步警訊」，但「我直覺認為那不是」。

高聞還說，受到美國赤字憂慮和利率攀升吸引力拉扯的美元匯價走勢，「很可能隨著時間攀升」，因為結果將證明，殖利率的誘因帶來較大的驅動力。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070531

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