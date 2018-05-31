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中央社

黨沒有分裂本錢 蔡總統將親自拜會呂秀蓮

中央社2018/05/31 21:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒、陳俊華、范正祥台北31日電）總統蔡英文今天邀黨籍立委餐敘，會中談到前副總呂秀蓮要與民進黨Bye Bye，與會者轉述，總統將親自拜會呂秀蓮；總統府秘書長陳菊說，黨已沒有分裂的本錢。

民進黨立委姚文智30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

蔡總統今天邀請民進黨立委到台北賓館吃便當，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、副院長施俊吉、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民進黨秘書長洪耀福等人陪同出席。

與會者轉述，總統感謝黨籍立委一個會期以來的辛勞，也特別請各縣市長參選人、各縣市立委報告年底的選情，總統希望立委能夠進入戰鬥位置，全黨也要開始動員。

此外，總統與陳菊都特別提到，總統將等呂秀蓮回國後，親自前往拜會呂秀蓮。與會立委轉述，陳菊表示，讓兩人好好談一下，因為黨已經沒有分裂的本錢。

會中，蔡總統邀請年底九合一大選縣市長參選人報告各地選情，包括將參選台北市長的姚文智、參選宜蘭縣長的陳歐珀、參選台南市長的黃偉哲，及參選高雄市長的陳其邁；另外，身兼台中市長林佳龍競選總幹事的立法院副院長蔡其昌，代表報告台中選情、蘇巧慧則替父親蘇貞昌報告新北市選情。

與會立委轉述，陳歐珀當場邀請陳菊到宜蘭，幫他掃街拜票，但在台下的陳菊並沒有回應，陳歐珀也希望宜蘭人能挺宜蘭人，在場立委則點名同為宜蘭人的李昆澤；與會立委也說，姚文智說在場每個人都是他的助選員，要一起幫忙他，並認為蔡總統也要有個職位來幫忙，但蔡總統回說，她的職位就是黨主席。

蔡總統也對大家說，有時候會懷疑自己，改革這麼快、這麼急是不是有必要？但蔡總統要鼓勵大家，「我們沒有錯」，方向是對的，是為下一代努力，不要懷疑自己，改革路上雖沒辦法做到100分，但是在做對的事情。

據轉述，有參選年底縣市長的立委希望立委同事們幫忙輔選，也希望中央行政院重大建設上的幫忙，至於在縣市中有黨內初選裂痕或不同派系問題的，也希望身兼民進黨主席的總統能夠幫忙。

與會的立委在晚宴會場感受到選戰來臨的氣氛。黃偉哲轉述，蔡總統在晚宴宣示，「這是工作的餐會，不是歡樂的餐會」，今天是這會期的最後一天，要努力，接下來要輔選2018。

與會立委轉述指出，總統希望黨籍立委能夠堅持台灣主權、為了下一代著想堅持改革，並且要團結一致。

立法院明天將開始休會，6月11日起召開臨時會，與會立委轉述，蔡總統特別提醒大家，年底九合一選舉要多幫忙，立法院放10天假不是讓大家出去玩的，是要讓大家去輔選；會中也有要參選縣市長的立委說，希望賴清德、陳菊能多下鄉走走，對選情會有很大的幫助。

此外，呂秀蓮今晚已從馬來西亞返抵國門，她在機場受訪時表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。（編輯：李淑華）1070531

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