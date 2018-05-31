NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈果中驚喜　花壇天蜜哈密瓜拒當香菸奴隸　大聲向菸說「不」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

呂秀蓮：昨晚開始，民進黨已經跟我沒關係了！

記者李春台／桃園報導2018/05/31 23:06
▲呂秀蓮今晚自馬來西亞返台，直言：「昨晚開始，民進黨已經跟我沒有關係了！」（圖／記者李春台攝 , 2018.05.31）
▲呂秀蓮今晚自馬來西亞返台，直言：「昨晚開始，民進黨已經跟我沒有關係了！」（圖／記者李春台攝 , 2018.05.31）

前副總統呂秀蓮今(31)日晚間7時30分自馬來西亞結束參訪行程返台，一下飛機即被大批媒體追問後續的參選意向。因為她在昨晚民進黨確定徵召立委姚文智參選台北市長後，突然發布聲明拋下「退黨」震撼彈。呂秀蓮面對媒體追問退黨原因，呂直言「現在民進黨，已經不是當年我們獻身擁抱的民進黨了」，所以她覺得自己也不需要再花時間關心民進黨。至於被問到是否以無黨籍參選？呂則說，「不排除任何可能」。

呂秀蓮昨發布聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」對此，民進黨則回應「遺憾，但尊重，沒有評論」。

呂秀蓮強調，這幾年她走遍全世界很多國家，發現大部分國家都突飛猛進，特別是剛才參訪完的馬來西亞，已是亞洲新星，吉隆坡20年來的進步也令她驚豔。她認為，若台北市長選舉不注重市長品味，台北市永遠不可能成為有品味的首都；此外，若國人同胞花太多時間做一些無謂爭執，「我覺得國家開始面臨很大危機」。

呂秀蓮指出，比起很多國家，台灣已經沒落了，在國際舞台上逐漸消失，如果大家不把心力放在這裡，只考慮選舉，「我已經沒有興趣了」。她說，她一再呼籲民進黨尊重黨德、黨魂、黨紀，但「現在民進黨已經不是當年我們獻身擁抱的民進黨」，所以「我也不需要再花時間關心民進黨」。


▲對於是否會以無黨籍身分參加台北市長選戰，呂秀蓮說：「不排除任何可能」。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.31）

呂秀蓮表示，今後她會更關心兩岸關係等議題，希望能夠維持和平，社會更多和諧，更加強調公平正義，不要一天到晚藍綠對立。至於是否會以無黨籍身分參選？她回應，「未來不排除任何可能」。

對於被問到退黨主因，呂秀蓮稱「這不必講」，「從昨天晚上開始，民進黨已經跟我沒任何關係了」。

關鍵字呂秀蓮台北市長選舉民進黨
李振輝把艾草變黃金創造艾草王國魏明谷頒發自強優秀學生獎學金

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan