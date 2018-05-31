呂秀蓮：昨晚開始，民進黨已經跟我沒關係了！

前副總統呂秀蓮今(31)日晚間7時30分自馬來西亞結束參訪行程返台，一下飛機即被大批媒體追問後續的參選意向。因為她在昨晚民進黨確定徵召立委姚文智參選台北市長後，突然發布聲明拋下「退黨」震撼彈。呂秀蓮面對媒體追問退黨原因，呂直言「現在民進黨，已經不是當年我們獻身擁抱的民進黨了」，所以她覺得自己也不需要再花時間關心民進黨。至於被問到是否以無黨籍參選？呂則說，「不排除任何可能」。

呂秀蓮昨發布聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」對此，民進黨則回應「遺憾，但尊重，沒有評論」。

呂秀蓮強調，這幾年她走遍全世界很多國家，發現大部分國家都突飛猛進，特別是剛才參訪完的馬來西亞，已是亞洲新星，吉隆坡20年來的進步也令她驚豔。她認為，若台北市長選舉不注重市長品味，台北市永遠不可能成為有品味的首都；此外，若國人同胞花太多時間做一些無謂爭執，「我覺得國家開始面臨很大危機」。

呂秀蓮指出，比起很多國家，台灣已經沒落了，在國際舞台上逐漸消失，如果大家不把心力放在這裡，只考慮選舉，「我已經沒有興趣了」。她說，她一再呼籲民進黨尊重黨德、黨魂、黨紀，但「現在民進黨已經不是當年我們獻身擁抱的民進黨」，所以「我也不需要再花時間關心民進黨」。



▲對於是否會以無黨籍身分參加台北市長選戰，呂秀蓮說：「不排除任何可能」。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.31）

呂秀蓮表示，今後她會更關心兩岸關係等議題，希望能夠維持和平，社會更多和諧，更加強調公平正義，不要一天到晚藍綠對立。至於是否會以無黨籍身分參選？她回應，「未來不排除任何可能」。

對於被問到退黨主因，呂秀蓮稱「這不必講」，「從昨天晚上開始，民進黨已經跟我沒任何關係了」。