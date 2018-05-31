勇奪東京影帝之後　段奕宏休息6個月只為這件事

大陸硬底子演員段奕宏，近日為「兩岸電影展」來台，並宣傳讓他去年底勇奪東京電影節影帝的電影《暴雪將至》，他也透露自從拿到東京影帝之後，想找他演戲給他看的劇本越來越多，反而讓他從今年一月休息到現在，因為段奕宏每天都忙著看本子。

段奕宏表示：「我答應了人家看本子，就會認真看完，看本子的時間越來越多，也導致從今年一月到現在都在休息，同事們都不敢相信，我為什麼休息這麼久。」儘管他強調工作一直都不是他的生活全部，一年頂多拍兩部電影，但也因為段奕宏為戲投入太多心力跟精力，曾經傳出他很難搞的耳語。