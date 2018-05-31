勇奪東京影帝之後　段奕宏休息6個月只為這件事

大陸硬底子演員段奕宏，近日為「兩岸電影展」來台，並宣傳讓他去年底勇奪東京電影節影帝的電影《暴雪將至》，他也透露自從拿到東京影帝之後，想找他演戲給他看的劇本越來越多，反而讓他從今年一月休息到現在，因為段奕宏每天都忙著看本子。
段奕宏表示：「我答應了人家看本子，就會認真看完，看本子的時間越來越多，也導致從今年一月到現在都在休息，同事們都不敢相信，我為什麼休息這麼久。」儘管他強調工作一直都不是他的生活全部，一年頂多拍兩部電影，但也因為段奕宏為戲投入太多心力跟精力，曾經傳出他很難搞的耳語。
他說：「有人說老段很難搞，我怎麼難搞，我只是在創作上很難搞，創作本身就很難搞，如果你好我好大家都好，呈現出來的作品就會很難看，我不想浪費心力以及大家對我的信任。」
也因為太過投入，段奕宏2003年在泰國拍攝電影《食人狂魔》時，曾因為百分之兩百投入、無法出戲，睡覺更不敢關燈，被恐懼侵蝕出現很多怪事，後來才知道成熟的演員要知道如何抽離出來，現在他開始懂得藉著旅遊來放鬆自己。
段奕宏拍攝《暴雪將至》時，由於片中有百分之98都是下雨戲，讓他感覺拍攝過程像是在磨練心智，拍攝期間為了入戲也不讓工作人員擦身體，因為大量的冷熱交替，水又不乾淨，導致他頭皮長出皮囊炎，醫生當時還說嚴重的話就需要開刀，不嚴重就讓它慢慢消下去即可，所幸後來並無大礙。