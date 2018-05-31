全盲狗狗竟有專屬導盲犬　雖常導航錯誤但還是超有愛

在路上看見導盲犬並不稀奇，但英國的可愛巴哥Rosie竟有牠專屬的導盲犬，就是今年13歲的歐亞犬Diesel，兩隻可愛的汪星人可說是超級好朋友。原來Rosie剛出生時就少了一隻眼睛，直到一歲半又因為淚腺永久堵塞只好摘除另隻，雖然全盲，但反而讓牠嗅覺變得更加強烈，牠可以隨時跟在Diesel身旁，雖然Diesel常常會迷路，帶牠去到完全不熟悉的環境，但最後總是會安全回到家中。

Jadie知道Rosie十分愛玩玩具，但眼盲的牠無法找到玩具，所以她挖了個洞將網球放入，將鈴鐺放在旁邊好讓牠聽到，方便牠玩。她還在花園的樓梯上幫Rosie做了個專屬斜坡，好方便牠上下行動。

除了Rosie和Diesel，Jadie還養了兩隻年輕的狗狗，她的媽媽更是資深犬奴，也養了四隻狗狗，這豐富的大家庭讓家裡熱鬧非凡，這八隻狗狗都熱愛和Jadie一起散步，她更強調「Rosie是一條很棒的狗，每個人見到牠都一定會愛上牠的。」

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