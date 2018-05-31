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全盲狗狗竟有專屬導盲犬　雖常導航錯誤但還是超有愛

寵毛網2018/05/31 21:19
全盲狗狗竟有專屬導盲犬　雖常導航錯誤但還是超有愛（圖／寵毛網）
全盲狗狗竟有專屬導盲犬　雖常導航錯誤但還是超有愛（圖／寵毛網）

在路上看見導盲犬並不稀奇，但英國的可愛巴哥Rosie竟有牠專屬的導盲犬，就是今年13歲的歐亞犬Diesel，兩隻可愛的汪星人可說是超級好朋友。原來Rosie剛出生時就少了一隻眼睛，直到一歲半又因為淚腺永久堵塞只好摘除另隻，雖然全盲，但反而讓牠嗅覺變得更加強烈，牠可以隨時跟在Diesel身旁，雖然Diesel常常會迷路，帶牠去到完全不熟悉的環境，但最後總是會安全回到家中。

今年九歲的Rosie是隻十分可愛的巴哥，雖然剛出生時就少了一隻眼睛，到了一歲半又因為淚腺永久堵塞而不得不摘除另隻眼睛，牠的主人Jadie Cooley曾被朋友勸戒應該放棄全盲的Rosie，但Jadie完全無法捨棄Rosie，她也坦言「在Rosie手術後，她看到牠全盲的雙眼時，整個人都心碎了！」

今年九歲的Rosie是隻十分可愛的巴哥，雖然剛出生時就少了一隻眼睛，到了一歲半又因為淚腺永久堵塞而不得不摘除另隻眼睛，牠的主人Jadie Cooley曾被朋友勸戒應該放棄全盲的Rosie，但Jadie完全無法捨棄Rosie，她也坦言「在Rosie手術後，她看到牠全盲的雙眼時，整個人都心碎了！」（圖／翻攝自metro.co.uk）

但堅強的Rosie完全沒被眼盲給打倒，實際上手術過了一天後，牠就活蹦亂跳的在家裡活動著，原來熟悉的環境和氣味讓她依然可以行動自如，但前提是家裡的傢俱都沒有任何變動。

但堅強的Rosie完全沒被眼盲給打倒，實際上手術過了一天後，牠就活蹦亂跳的在家裡活動著，原來熟悉的環境和氣味讓她依然可以行動自如，但前提是家裡的傢俱都沒有任何變動。（圖／翻攝自ritely.com）

眼盲後的Rosie十分依賴今年13歲的Diesel，他們不僅年齡相仿，尤其只要Diesel在的地方，Rosie也肯定會跟在牠身旁，但Diesel常會走到不該去或是離家有點遠的地方，常讓Rosie無所適從，因為牠無法適應周圍的環境，跟Diese還偶爾會迷路一下，還好最後兩個都還是會平安返家，更讓人鬆了口氣。

眼盲後的Rosie十分依賴今年13歲的Diesel，他們不僅年齡相仿，只要Diesel在的地方，Rosie也肯定會跟在旁邊，但Diesel常會走到不該去或是離家有點遠的地方，常讓Rosie無所適從，和Diese偶爾會迷路一下，還好最後總是會平安返家，讓人鬆了口氣。（圖／翻攝自metro.co.uk）

Jadie知道Rosie十分愛玩玩具，但眼盲的牠無法找到玩具，所以她挖了個洞將網球放入，將鈴鐺放在旁邊好讓牠聽到，方便牠玩。她還在花園的樓梯上幫Rosie做了個專屬斜坡，好方便牠上下行動。

Diesel和Rosie與Jadie的可愛合照。

Diesel和Rosie與Jadie的可愛合照。（圖／翻攝自ritely.com）

除了Rosie和Diesel，Jadie還養了兩隻年輕的狗狗，她的媽媽更是資深犬奴，也養了四隻狗狗，這豐富的大家庭讓家裡熱鬧非凡，這八隻狗狗都熱愛和Jadie一起散步，她更強調「Rosie是一條很棒的狗，每個人見到牠都一定會愛上牠的。」

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