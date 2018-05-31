梅根馬克爾 名列全英最具影響力女性

現在新頭銜是薩塞克斯公爵夫人（Duchess ofSussex）的梅根馬克爾，與蘇格蘭政治人物戴維森（Ruth Davidson）、時尚設計師麥卡尼（StellaMcCartney）和哈利波特系列小說作者JK羅琳（J. K.Rowling）一起名列時尚雜誌年度25名傑出女性（TheVogue 25）。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國版「時尚雜誌」（Vogue）今天公布英國25名最具影響力的女性，哈利王子的新娘梅根馬克爾（Meghan Markle）獲選其中，她還被讚譽為英國君王政體創造出新個性。

路透社報導，名單強調的是在藝術和娛樂界、科學、政治、媒體和法律等不同領域具影響力的女性。

梅根馬克爾本月稍早在溫莎城堡舉行的眾星雲集婚禮，吸引全球數百萬觀眾觀看。時尚雜誌形容她是「全世界辨識度最高的女性之一」。

英國版「時尚雜誌」網站寫道：「她的影響力遠超過有關她風格的報導。作為出身於美國的混血女性主義者，她正協助英國君王體制打造21世紀的新個性。」

其他具影響力的女性包括性感男星喬治克隆尼（George Clooney）的人權律師妻子阿瑪爾克隆尼（AmalClooney）、歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、模特兒艾波阿（Adwoa Aboah）、康貝爾（Edie Campbell）以及曼徹斯特聯隊（Manchester United）營運長羅希（Collette Roche）。（譯者：羅苑韶/核稿：張佑之）1070531