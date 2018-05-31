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中央社

雲門巡演巴黎 林懷民笑談不知退休怎麼過

中央社2018/05/31 22:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）雲門舞集藝術總監林懷民率團到巴黎演出「關於島嶼」。卸任在即，多年來忙如連軸轉的他少有空閒的奢侈，笑說得想想「要拿我自己怎麼辦，不知道要洗幾個碗才有答案」。

雲門舞集在歐洲巡迴演出林懷民作品關於島嶼。這部作品節選連橫（1878-1936）「台灣通史序」、林煥彰「我的島嶼」、陳黎「南華書—代A君寫給B女士」、楊牧「水田地帶」、黃春明「菅芒花」、許悔之「月光雲豹」等約20部文學作品裡的文字，以朗誦和背景投影漢字方式，搭配舞蹈呈現。

雲門舞集是巴黎舞台的常客，2016年曾在巴黎市立劇院（Theatre de la Ville）演出「稻禾」，今年再度受邀演出關於島嶼，於5月30日到6月2日在拉維萊特大展廳（Grande Halle de la Villette）登台。

林懷民在巴黎下榻旅館內的露天咖啡座接受中央社記者訪問時說，關於島嶼本是應新建的台北表演藝術中心委託創作，是紀念民歌手李雙澤（1949-1977）的一部作品。

但台北表演藝術中心工程延後，讓他有比平時更多的時間思考，作品也「越長越豐富」。

他說，關於島嶼的形式和調性都是詩，而不是有故事情節的小說，舞蹈從前半部的「美麗」開始，後半部是「美麗的喪失」，這世界到處充滿衝突、污染和動盪，每天都有離奇的事發生，美麗正在喪失。

林懷民擷取他所見的世事變遷為材料，編出關於島嶼，讓觀眾自行思考，有人觀後覺得悲哀沉重，但也有人感到充滿希望。

法國近期正紀念1968年學運50週年，這波主張自由、解放和改革沉痾的思潮，從法國擴散到世界，對20出頭的林懷民也產生影響。

當時還是新聞系學生的林懷民，曾差點進中央社工作。他說，那時很多年輕人的想法，不是找一份穩定工作、就是去美國讀書，很少想到其他，但六八學運帶來很大的啟發，讓年輕人領悟，自己可以有自己的想法，雲門舞集可以說是在那個年代特有氛圍下成立的。

71歲的林懷民已宣布將於2019年底卸下雲門舞集藝術總監一職，轉任雲門文化藝術基金會董事，一年要開兩次會。

他自嘲，自25歲離開學校，接著教書，然後在不知道何謂舞團、不懂編舞的情況下成立雲門舞集，從此沒有自己的生活，一切都像機器般依計畫行事。

他一邊抽著半小時訪問裡的第3根菸，一邊笑說，「退休後要做什麼」這個問題，也許是他人生中的一次重大考驗。

「我一輩子被計畫了太多，所以現在沒有計畫」，目前他還有很多事要忙，無暇規劃未來的空閒時間，要等到真的空下來，才有辦法去想「我要拿我自己怎麼辦」。

他說，自己終究是個普通人，想做的事大抵是「洗碗、掃地、去街上買東西回來煮飯，我連去7-11都很興奮，因為我很少去」，或許把家裡堆積了數百部的影帶看完；或許到倫敦住一段時間，學好英語發音；又或許去未曾踏足的非洲，看看獅子、老虎。

林懷民心裡還有想學習的事物，但他謙稱，自己學什麼都失敗，煮菜會把鍋柄都燒沒了，洗碗也必打破，最近要繳稅，連存摺都找不到，全靠助理協助。

至於舞蹈相關工作，他說，「若將來有人找我編舞，說不定我精神很好，也會去編，但目前沒有計畫」。（編輯：郭中翰）1070531

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