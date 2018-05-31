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中央社

蘇貞昌競選辦公室成立 女兒擔綱互動設計

中央社2018/05/31 22:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室6月1日全面進駐，光是文宣部就有20人，由其女兒蘇巧純擔綱互動設計。蘇貞昌今天晚上表示，感謝許多老友協助，希望藉選舉吸引更多人才。

蘇貞昌競選辦公室將在明天成立，包括民進黨中央黨部秘書長洪耀福、前行政院長游錫堃、市黨部主委余天都會到場祈福。蘇貞昌一家人除在美國教書的蘇巧寧，包括夫人詹秀齡、立委女兒蘇巧慧、多媒體設計師蘇巧純都將參加祈福。

蘇貞昌今天晚上參加市政說明會後受訪表示，感謝各界朋友以及過去的夥伴支持，從各地趕過來參與這場選戰，還有很多新的年輕人也都加入。

蘇貞昌表示，希望這場選舉的過程，吸引更多的人才有好的表現。他說，新北需要好人才。

蘇貞昌主要競選班底以超越基金會為主，競選辦公室設在距離市府不遠的新板特區麗寶百貨大樓7樓，佔地有100坪，各路人馬6月1日全面進駐，從市長辦公室即可遙遙相望。

幕僚表示，全面進駐文宣群、行政群及組織群，現場也設置召開記者會及小型群眾集會造勢的空間。不過，明天的祈福儀式並不對外開放採訪。

幕僚說，立委蘇巧慧國會辦公室主任吳祥榮將擔任文宣群負責人，成員包括過去曾為蘇系核心文宣、政策幕僚的黃致達、李懷仁等20人。

競選辦公室整體設計由超越基金會執行長蘇巧純擔綱，充滿「互動設計風」。蘇巧純專長為透過互動設計將資訊、內容轉換成故事說給大眾聽，同時藉由新媒體互動的敘事方式，引起社會對重要議題的關注。

蘇辦發言人黃韋鈞表示，競辦分工將以「群」為概念區分，競選辦公室是競選過程的「基礎工程」，未來仍需要強化網路社群科技的宣傳與互動效果。（編輯：劉政權）1070531

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