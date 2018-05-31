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男友考上台大　對方母哭訴「他會很成功」高職女忍痛分手

生活中心／綜合報導2018/05/31 23:12
▲一名高職女生表示，男友風光考上台大後，對方母親致電提到兒子很優秀，未來也會很成功，聽完這番話後，高職女就決定跟男友提出分手。（示意圖／pixabay）
▲一名高職女生表示，男友風光考上台大後，對方母親致電提到兒子很優秀，未來也會很成功，聽完這番話後，高職女就決定跟男友提出分手。（示意圖／pixabay）

成長總是那麼現實嗎？一名高職女生近日 po 文表示，男友考上台大後，對方母親打電話給自己，表示兒子一直都是資優生「未來也會很成功」，讓她聽完後決定跟男友提出分手，「再見了，我很愛你」。

該名高職女生在《 Meteor 》發文表示，自己成績普通，家境也不太好，還得申請學貸，未來可能會是一名美甲師。而男友風光考上台大後，他的母親打電話給原 po ，哭著對她說兒子一直都是個資優生，是親友眼中的好學生，「未來也會很成功，在金融或科技業上班，甚至到國外工作，然後跟和他一樣優秀的女生結婚」。

男友母親說著兒子有多優秀，暗示原 po 和他的不同，更說「你們還年輕，未來的路還很長」，讓原 po 聽完男友母親的話後，對自己說「妳根本配不上他，妳知道嗎？」在沉澱了一星期後，才寫好訊息跟男友提分手。

對此，有網友感嘆「長大的過程就是要面對更多的現實」、「爭氣點，當個世界級的美甲師給他看啊」、「現在還有門當戶對，這個觀念真的很老套，出國、資優生所以就高人一等嗎？」「笑了，台大也有可能去炸雞排啊」、「我以為是偶像劇，原來真的有這種家長」。

也有網友認為「輸了妳，贏了世界又如何？就像妳說的，以後的路還很長。何必這樣輕易的就放棄妳們的感情？如果你很愛這個人，就不應該輕易的說分手」、「這觀念已經老了，門當戶對這觀念很爛欸，這麼簡單放棄，真的很不好，縱使很無奈，也應該堅持到最後一刻」、「妳男友才是最無辜的欸，是妳放棄了他，是妳輸給了自己的自卑」。

關鍵字台大高職門當戶對分手情侶
彭文正遭控剽竊連署書　台大生喊告

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