NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女主播拒男粉追求　遭捅90刀喪命除夕殺6至親判死　最高院發回更審8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

杜特蒂自陳往事 被學校開除撒謊下跪

中央社2018/05/31 23:09
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）菲律賓總統杜特蒂受邀回母校演講，回憶大學時代往事，坦承曾因開槍射傷同學而被學校開除，無法參加畢業典禮，他向母親編個謊話，被拆穿之後，跪在她面前道歉。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日以貴賓的身份，出席母校聖倍達學院（San Beda College）應屆畢業生畢業典禮。

根據馬拉坎南宮提供的演說文字記錄，杜特蒂透露，1972年學期結束的前幾天，他在校內做了一件「不願再提起的事」，而被校方開除，不能參加畢業典禮。

因此，本來在馬尼拉求學的杜特蒂，只好回到家鄉納卯市（Davao）。他的母親詢問何時要動身到馬尼拉參加畢業典禮，杜特蒂謊稱，校方因全國戒嚴局勢混亂而延後舉行畢業典禮，搪塞過關。

然而，他的母親後來參加修道院一場聚會，從一名來自聖倍達學院的神父口中得知真相，盛怒之下把在外地的杜特蒂召回。即使是硬漢杜特蒂，也跪在母親面前道歉，稱他是不願母親擔心才撒謊。

聖倍達學院後來恢復了杜特蒂的學籍，1973年他順利通過律師會考，一路從納卯市的檢察官當上代理副市長、市長，2016年5月當選總統，成為菲國首位來自南部民答那峨島的總統。

杜特蒂稍後在演說中披露，他是因為在校園內開槍射傷一名霸凌他的同學，才會被開除。

當時現場爆出笑聲，杜特蒂的說法是否屬實，不得而知。

此外，杜特蒂也回憶當年在學校暗戀女職員的往事，他說：「妳還在這裏嗎？如果妳已守寡，我願意娶妳，我真的很喜歡妳。」全場又是一陣哄堂大笑。

杜特蒂的母親是蘇利達‧杜特蒂（SoledadDuterte），從事教職，2012年辭世，享壽95歲。杜特蒂曾說，父親對他沒信心，認為他長大後只能到碼頭當苦力，得力於母親不斷地鼓勵，才能有今天的成就。（編輯：郭中翰）1070531

川普：期盼接獲金正恩信函 ...美加徵鋼鋁關稅 墨報復歐盟...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan