杜特蒂自陳往事 被學校開除撒謊下跪

（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）菲律賓總統杜特蒂受邀回母校演講，回憶大學時代往事，坦承曾因開槍射傷同學而被學校開除，無法參加畢業典禮，他向母親編個謊話，被拆穿之後，跪在她面前道歉。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日以貴賓的身份，出席母校聖倍達學院（San Beda College）應屆畢業生畢業典禮。

根據馬拉坎南宮提供的演說文字記錄，杜特蒂透露，1972年學期結束的前幾天，他在校內做了一件「不願再提起的事」，而被校方開除，不能參加畢業典禮。

因此，本來在馬尼拉求學的杜特蒂，只好回到家鄉納卯市（Davao）。他的母親詢問何時要動身到馬尼拉參加畢業典禮，杜特蒂謊稱，校方因全國戒嚴局勢混亂而延後舉行畢業典禮，搪塞過關。