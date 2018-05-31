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一秒變正妹！「爆乳偽娘頭套」超熱賣　網讚：都不想脫了

國際中心／綜合報導2018/05/31 23:48
▲一秒變正妹！「爆乳偽娘頭套」超熱賣，網讚：「都不想脫了！」（圖／翻攝自淘寶）
▲一秒變正妹！「爆乳偽娘頭套」超熱賣，網讚：「都不想脫了！」（圖／翻攝自淘寶）

現今網際網路當道，許多人會透過網路購物解決生活上的食衣住行，雖然什麼都賣什麼都不奇怪，但有些商品還真是令人摸不著頭緒！近期中國大陸有業者推出名為「偽娘頭套」的商品，號稱只要戴上頭套，就能一秒變「偽娘」，掀起搶購熱潮。


▲一秒變正妹！「爆乳偽娘頭套」超熱賣，網讚：「都不想脫了！」（圖／翻攝自淘寶）

近年來多元性別意識抬頭，逐漸受到社會重視及關注，不少男性坦然穿上女裝、打扮自己，而跨性別人士也被越來越多人接受。近日有中國大陸業者嗅出商機，開發「爆乳偽娘頭套」，號稱只要戴上此商品，就有機會變身萌萌偽娘。從商品介紹可見，頭套從臉部到假胸一套配到好，更打出「美，本身就是給生活帶來快樂的東西」的口號，令人不禁想躍躍欲試，雖然要價高達 8000 元台幣，一推出仍相當熱銷。


▲中國大陸業者推出「爆乳偽娘頭套」，稱只要戴上頭套，就能一秒變身偽娘。（圖／翻攝自淘寶）

有網友買回去後，迫不急待分享心得，大讚「簡直完美，太棒了，心裡別提多爽了！無論客服態度還是快遞速度都非常好！」「太舒服了，都不想脫了」、「柔軟逼真」、「出新品還會想買」，掀起熱烈討論。


▲有網友分享購買心得，直呼：「簡直完美，太棒了！」（圖／翻攝自淘寶）

關鍵字中國大陸淘寶爆乳偽娘跨性別
「人妻偷吃」海報瘋傳　網友大歪樓

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