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政治

電力危機／硬操保險措施　福島災難恐在台重演

記者林仕祥／台北報導2018/06/01 07:30
▲台灣電動商用車聯盟理事長陳仁達表示，政府現在為了緩解缺電危機，把用來救援核能電廠的燃油機組，死操硬操，隨便動用保險手段，萬一核電廠發生意外，日本福島核災的災難可能會再台灣重演。（圖／林仕祥攝 , 2018.5.31）
▲台灣電動商用車聯盟理事長陳仁達表示，政府現在為了緩解缺電危機，把用來救援核能電廠的燃油機組，死操硬操，隨便動用保險手段，萬一核電廠發生意外，日本福島核災的災難可能會再台灣重演。（圖／林仕祥攝 , 2018.5.31）

日前苗栗縣7萬戶大停電，再度曝露台灣能源問題，專家指出，政府現在為了緩解缺電危機，把用來救援核能電廠的燃油機組，死操硬操，隨便動用保險手段，萬一核電廠發生意外，日本福島核災的災難可能會再台灣重演，「我們好像是中毒了，但用更毒的方式治療」。

台灣電動商用車聯盟理事長陳仁達接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，台灣的核能電廠都有用來救援的燃油機組，這些機組反應很快，就是為了萬一核能電廠出了問題，需要降溫或採取其他措施，能夠立即提供電力緊急救援。如果沒有燃油機組，就會發生像日本福島核災那樣的狀況，沒辦法及時控制，拖久了發生氫爆、輻射外洩，釀成巨大災害，但政府現在為了缺電問題，去年開始，就把這些用來救援的燃油機組，也拿出來死操、硬操，「增加核安風險，來減緩缺電問題」。

陳仁達向記者秀出台電電力使用資訊，許多電廠都超過百分百功率，他說，萬一這些燃油機組被操壞了，可不是兩三天內就可以恢復的，萬一核電廠在這時候發生狀況，將會釀成重大災害，「我們好像是中毒了，但用更毒的方式治療，有點這個味道」，使用救援用的燃油機組是完全不可以的，這件事風險很大，「政府不是在談非核家園嗎？一方面要廢核，因為核能風險大，但一方面卻又偷偷拉高這個風險，這很矛盾」。

陳仁達說，雖然現在核安風險上升，但政府並沒有公布任何核災發生時的因應措施，他強調，既然燃油機組是一種保險手段，平時就不應該隨便去動他，不過核四廠沒啟用核能機組，它的燃油機組要怎麼操都沒問題，但其他核電廠的燃油機組，就不能拿來用、拿來操，操過頭就更誇張。

陳仁達指出，政府打算花 1000 億元蓋深澳電廠，解決 2025 年的缺電危機，但深澳電廠只影響一點點的備用容量率，政府想要解決缺電危機，政府有很多作法，且發電功率都遠遠超過深澳電廠。他舉例，像是蘊藏 20GW 潛力的地熱發電、桃園到嘉義這一帶的潮汐發電、或者是遍及南台灣的養豬戶沼氣發電，這些方法都比蓋深澳電廠好，只是大家認為不夠本，所以不想做，政府何不稍微拿一點錢來幫助大家開發，解決台灣的缺電危機，「寧願做一個有空汙、爭議大，要花 1000 億，還要到 2025 才運轉的深澳電廠」，明明有很好的路卻不走，真的讓人覺得匪夷所思。

陳仁達表示，國家電廠興建是長時間規畫的，原本計畫用核四支持北部用電，但蓋好後無法上場，導致北部用電出現缺口，造成能源政策被打亂；他認為政府應該跟德國看齊，德國也是積極發展綠電，但德國對關閉核能這件事，是盡量延後，目的是要讓綠電跟上來，因為綠電非常難管理，需要有時間訓練出能夠管理的方式。但台灣卻是急著把核能關閉，都不要用，這樣就很容易發生狀況。

陳仁達最後表示，台灣政府的能源政策，就是原來沒想清楚，想的是總發電量，沒注意到一些功率，例如風力發電的功率，在夏天沒什麼大作用，就算一天發很多電，但大部分都在晚上，不是在用電尖峰的白天，跟雨下在台北市沒有用，要下在水庫才有用的道理，意思是一樣的。
 

 

關鍵字缺電深澳電廠核電福島能源政策
說帖　現階段為何不可以換掉民進黨

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