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數位時代　施耐德電機物聯網平台助企業產能優化

記者易皓瑜／台北報導2018/06/01 10:00
▲施耐德電機推出 EcoStruxureTM 物聯網平台，成為企業數位經濟轉型需求中最炙手可熱的解決方案。（圖／記者易皓瑜攝）
▲施耐德電機推出 EcoStruxureTM 物聯網平台，成為企業數位經濟轉型需求中最炙手可熱的解決方案。（圖／記者易皓瑜攝）

隨物聯網概念蓬勃發展，越來越多工業鏈引入物聯網技術，宣告工業 4.0 時代來臨。全球能效管理與自動化領域專家施耐德電機，著眼於各方產業對數位化的需求，推出 EcoStruxureTM 物聯網平台，可運用於五大產業領域，包括配電、樓宇、 IT 、機械、工廠等，協助客戶在數位經濟下找到優化的解決方案以及新客戶。

施耐德電機 25 日首次在台灣舉辦施耐德創新高峰會 Innovation Summit Taiwan 2018 ，集結各領域中數位轉型的專家，分享物聯網技術在各產業領域的應用，並示範施耐德電機 EcoStruxureTM 為企業帶來嶄新的創新解決方案。

施耐德電機總裁毛莉莉表示，全球產業已難擋數位經濟的浪潮，皆面臨到產業轉型困境。過去只要把硬體做好就可拿到國際訂單，但在未來涉及大數據、 IoT 物聯網、 AR 擴增實境等技術的應用，才是決勝關鍵。她強調， EcoStruxureTM數位解決方案，將大數據資料匯集於雲端平台中，能夠優化並提升企業效能，目前施耐德已成功協助製造業、能源產業、醫療、金融、飯店乃至資料中心等不同產業客戶成功進行數位轉型。

毛莉莉舉例，施耐德電機提供的 EcoStruxureTM 數位平台，提高工廠生產力的同時，也能降低生產耗能。例如，在夏季用電的高峰期，企業面臨不斷上漲的電費支出以及政府的限電令，可透過 EcoStruxureTM 平台結合軟體與能源自動化方式，讓現場邊緣控制 Edge Control 人員能夠即時有效率的決策，同時，這些數據也會被上傳至雲端平台，提供客戶進行效能管理、數據分析、進而提升企業在數位時代的競爭力。

施耐德電機所提供的 EcoStruxureTM 協助企業整合軟體、硬體、數位平台內容等服務，為當今企業優化與做出市場區隔的絕佳工具。台灣產業結構多屬 OEM 、 ODM 等代工模式為主，設備製造商面臨物聯網時代自動化製程的調整、產品研發、維修成本監控等需求，物聯網及雲端技術無非是最佳的解決方案。而施耐德電機作為數位轉型技術的領頭羊，除 EcoStruxureTM 數位平台外，未來也將提供更多革新的技術服務，作為台灣產業迎向全球化競爭浪潮的後盾。

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