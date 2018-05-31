地方萬花筒》影／福興鄉西瓜節6月3日登場

一年一度福興鄉西瓜節又來了！福興鄉公所將於6月3日在老人文康活動中心前廣場舉行西瓜節暨農特產品行銷活動，現場將有西瓜評鑑、西瓜挑重、大胃王等趣味競賽及西瓜果雕比賽；會場更將準備6000台斤的西瓜要讓民眾「吃免驚」，歡迎鄉親前來共襄盛舉。

鄉長粘禮淞表示，福興鄉舊濁水溪畔沙質土地，很適合栽種西瓜，福興西瓜甜度高，價廉物美；而西瓜產銷價錢容易受天氣影響，他瞭解瓜農的辛勞，因此積極推動公所舉辦「西瓜節」活動，希望打響福興西瓜的知名度，協助瓜農在市場行銷，也感謝各界對於公所的支持。



▲福興鄉的西瓜碩大肥美、汁多味甜，鄉公所將於6月3日「西瓜節」，將有西瓜評鑑、西瓜挑重、大胃王等趣味競賽，歡迎鄉親前來吃西瓜、玩遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

彰化縣從大城、芳苑到福興等沿海各鄉鎮，是中部生產「沙質西瓜」重鎮，其中更以福興鄉種植200多公頃，產區最廣大，粘禮淞指出，福興鄉西瓜種植產區集中在舊濁水溪流域沙質地，加上今年西瓜結果期適逢乾旱、雨量少，使得結果率特別好，果粒也特別碩大，產量創歷年來新高，甜度更是破錶，預計可採收到六月中旬。



▲福興鄉的西瓜碩大肥美、汁多味甜，鄉公所將於6月3日「西瓜節」，將有西瓜評鑑、西瓜挑重、大胃王等趣味競賽，歡迎鄉親前來吃西瓜、玩遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

粘禮淞說，產地大西瓜價格則比往年差，每台斤一度只賣8、9元，為協助促銷、建立「福興優質西瓜」品牌，鄉公所將於6月3日在福興老人會館盛大舉辦「西瓜節」系列活動，邀請鄉親朋友前來免費吃西瓜、品嚐道地的平民美食小吃。



▲福興鄉的西瓜碩大肥美、汁多味甜，鄉公所將於6月3日「西瓜節」，將有西瓜評鑑、西瓜挑重、大胃王等趣味競賽，歡迎鄉親前來吃西瓜、玩遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

活動當天，福興鄉公所除大手筆提供六千台斤、約兩百多顆西瓜，讓民眾品嚐，還舉辦西瓜王和果雕藝術大賽，挑西瓜競走、大胃王等趣味競賽，並提供炒米粉、蚵仔炒麵等精緻美食，粘禮淞希望順利幫農民拓展西瓜銷售市場、增加農友收益。