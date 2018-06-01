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政治

名家論壇》黃創夏／聽到「愛台灣」就毛骨悚然

文／黃創夏2018/06/01 09:18
▲選舉季到了，政客最喜愛的告白「愛台灣」又將傾巢而出。（示意圖／取材自CC0圖庫）
▲選舉季到了，政客最喜愛的告白「愛台灣」又將傾巢而出。（示意圖／取材自CC0圖庫）

小心，政壇上最可怕的就是「恐怖情人」！

選舉季又到了，台灣政客最喜愛的告白「愛台灣」又將傾巢而出，沒想到連海峽對岸，也來湊熱鬧。

有媒體報導，大陸國台辦在5月30日舉辦記者會時，被問及當前台灣藍綠對立的情勢，國台辦發言人安峰山回應說，「該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更加愛臺灣‧‧‧」

大家都來「愛台灣」？令人毛骨悚然，雞皮疙瘩掉滿地！

很想問一問這些口口聲聲「愛台灣」的政治勢力，台灣可以不接受你們的「愛」嗎？

這些年，台灣人民真的被嚇壞了，台灣政壇似乎還真有一群「紅燈罩」、「大師兄」，以為身上貼著「愛台灣」當符咒，就有「神力」庇佑，刀槍不入，精神亢奮。然後就開始綁架、綑綁和凌虐他們自稱「愛」的台灣人民‧‧‧

拜託這些政治力量，有空去看看經典小說《簡愛》，這本書就是一個探討「愛」的故事。

女主角為避免「屈服愛情」，成為羅契斯特之「閣樓裡的瘋婦」，永遠被當成「珍貴的收藏品」看起來珍愛，其實是一種無窮無盡的禁錮。

女主角因此出走了；流落鄉村後，她又碰到個傑出年輕牧師，牧師向簡愛求婚，一起到印度去。

簡愛卻看出牧師的冷酷與自我中心，牧師居然認為她應該屈居於他的傳道工作後，「要是我嫁了你，」簡愛說：「你是會要我命的，你現在就在要我的命。」

「愛」、還是「征服」？

「愛」是「尊重與守護」、還是「去改變他／她」？

這課題，是許許多多經典作品讓人著迷、多面向的主題。

然而，在台灣政治上，政治勢力的「愛」一向只有更單調與霸道，只有「冷酷」與「自我中心」，「愛台灣」與「愛中華民國」對壘，看似勢不兩立，本質一樣，就是非要「改變他或她」；本質就是一種要逼人屈服，成為「被控制」的「戰利品」！

這兩種勢力的「愛」，二十多年來，就像是不斷抓狂的「恐怖情人」，早就把台灣割裂，寶島早就被政治勢力「分屍」！

深藍本質上和民進黨的深綠，根本是同卵雙胞胎。兩方面的格局，基本上是一模一樣的，他們都信奉「不是朋友就是敵人」，他們把對方當成敵人，恨，是他們的動力，他們本質上都是對台灣無愛，因為他們的恨，台灣被板塊撕裂，快要被搞到烏煙瘴氣，萬劫不復了。

有藍綠兩個「恐怖情人」已經夠不幸了，沒想到兩岸交流之後，讓人最驚懼且窒息的是「愛」台灣的方式是用1000多顆飛彈、戰機和航空母艦不斷環繞，「保證」台灣不要走險路‧‧‧

拜託，台灣人民可以真正被像個「人」一樣被對待嗎？

能不能不需要被供在華麗閣樓禁錮到死？

能不能不需要為了滿足自居「愛人」的需求，就要拋棄所有一切，只是為了「愛人圓夢」？

各種勢力都宣稱要比賽「愛台灣」之時，台灣人民可不可以要求是一種「尊重與守護」的真愛呢？

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇愛台灣藍綠對立政客政治勢力
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