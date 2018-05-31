巴西石油從業員取消罷工

（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西全國石油從業人員工會今天宣布，決定建議各地分會取消30日零時展開的72小時罷工行動，因為高等勞動法院將針對附和罷工的工會罰金提高至每天巴西幣200萬元。

全國石油從業人員工會（FUP）聲明指出，面對勞動法院的裁定，建議各地分會暫時做出讓步，結束罷工。

巴西石油公司（Petrobras）設在聖保羅州內地城市保力尼亞（Paulinia）的煉油廠規模全國最大，今天凌晨已恢復正常運作。

巴伊亞（Bahia）、巴拉納（Parana）和聖卡塔里納（Santa Catarina）等七州的煉油廠，也在今天上午正常運作。