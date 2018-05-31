金英哲會蓬佩奧 轉赴華府遞金正恩親筆信

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國國務卿蓬佩奧今天在紐約與北韓領導人金正恩左右手金英哲會談後說，過去72小時，雙方推動「川金會」有實質進展，金英哲接著將轉赴華府，遞交金正恩的親筆信。

美國總統川普原定6月12日在新加坡會晤金正恩，但川普上週喊卡，這場峰會能否如期舉行，至今無法確定。金英哲日前飛抵紐約會晤蓬佩奧（Mike Pompeo），雙方希望化解非核化產生的歧見，推動峰會舉行。

蓬佩奧下午在記者會表示，經過一連串籌備會議，他有信心「川金會」朝正確方向邁進，金英哲並準備前往華府，遞交金正恩的親筆信。