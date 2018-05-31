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中央社

金英哲會蓬佩奧 轉赴華府遞金正恩親筆信

中央社2018/06/01 03:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國國務卿蓬佩奧今天在紐約與北韓領導人金正恩左右手金英哲會談後說，過去72小時，雙方推動「川金會」有實質進展，金英哲接著將轉赴華府，遞交金正恩的親筆信。

美國總統川普原定6月12日在新加坡會晤金正恩，但川普上週喊卡，這場峰會能否如期舉行，至今無法確定。金英哲日前飛抵紐約會晤蓬佩奧（Mike Pompeo），雙方希望化解非核化產生的歧見，推動峰會舉行。

蓬佩奧下午在記者會表示，經過一連串籌備會議，他有信心「川金會」朝正確方向邁進，金英哲並準備前往華府，遞交金正恩的親筆信。

他說，「川金會」為兩國領袖提供歷史性機會，可望引領美國與北韓邁入和平、繁榮及安全的新時代。兩國關係正面臨關鍵時刻，如果浪費這次機會，將令人遺憾。

蓬佩奧提到，這幾次和金正恩與金英哲會面，他都表明川普與美國的目標一致且眾所周知，那就是朝鮮半島實現完全、可驗證且不可逆的非核化（CVID）。北韓若實現非核化，將帶來更光明的未來，除維持文化傳統，還能融入國際社會。

他說，「川金會」將是歷史性會談，需要金正恩展現大膽領袖風範，把握一生一次的機會。「兩國人民若攜手，成就的未來將充滿友誼與合作，而非猜忌、恐懼和後悔。」

蓬佩奧回應媒體提問時，否認與金英哲的會談提早結束，並強調過去72小時，雙方致力讓「川金會」能產生實質成果，在這方面有「實質進展」。

被問及明天能否知道「川金會」確定會舉行，蓬佩奧僅說：「不知道。」

蓬佩奧說，川普政府知道與北韓溝通的困難所在，現在努力說服北韓相信川普所說的話，也就是北韓若能非核化，銷毀核武開發計畫一切元素，北韓就會更安全。他還提到，會談中有和北韓方面談到實現非核化的路徑，但他未透露詳情。（編輯：嚴思祺）1070601

川金會磋商 蓬佩奧：獲實質進

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