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中央社

台灣參加美國BEA書展 主打特殊題材漫畫

中央社2018/06/01 07:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）台灣圖書創作多元，在今年美國BEA書展上，台灣館主打奇幻動作與紀實等特殊題材漫畫，並展出多本同志題材創作，期望以本土視野出發的出版品吸引國際目光。

2018年美國BEA書展（BookExpo America）台灣館今天開展，承辦的台北市出版商業同業公會繼去年首度參展，今年展示來自45家出版社的315本創作，將台灣出版品帶向國際，耕耘海外版權市場。

去年台灣館以童書為主，今年則增加許多漫畫、繪本和題材多元的文學小說。

在圖像創作方面，融合台灣宗教信仰與原住民神話的奇幻動作漫畫「冥戰錄」、「無常鬼」，呈現日治時期社會動盪下台灣浪漫一面的「北城百畫帖」，記錄社會真實面的紀實漫畫「熱帶季風創刊號」，都期望透過傳播快速、直接的圖像元素，增加台灣文化在國際舞台的能見度。

台北市出版商業同業公會副理事長周均亮受訪表示，隨著華語盛行，國外書商對代理中文電子書愈來愈感興趣，除了童書、文學小說，台灣漫畫也頗受國外書商青睞。

周均亮說，相較於中國大陸，台灣出版業過去較少耕耘海外市場，台北市出版商業同業公會認為「再不出來，我們繁體字都沒了」，因此這兩年積極在海外推廣，將精緻、品質佳、創作題材多元的台灣出版品帶到泰國、越南、印尼等國。

他表示：「要讓全世界人知道，台灣在華文世界出版是非常先進的，不然他們都不曉得，看到都是中國大陸的書，覺得華文世界好像就這樣。」

值得一提的是，隨著同志議題在台灣社會受到廣泛關注，相關創作也愈來愈豐富。台灣館這次展出多本同志題材創作，包括「當我參加她外公的追思禮拜」、「台北故事」，深入描寫同志在保守社會風氣下壓抑的情感與生活的無奈。

2018年美國BEA書展在紐約賈維茲會展中心（Javits Center）舉辦，5月30日至6月1日僅向出版業者開放，6月2日至3日將開放一般讀者進場。（編輯：紀錦玲）1070601

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