盤前財經大事搶先讀2018年6月1日

台灣央行昨 (31) 日發布第 12 期金融穩定報告，央行指出，去年新台幣兌美元共升值 8.14%，但波動幅度相對穩定，主要是因為全年匯率平均波動率 3.41%，相較日圓、韓元和歐元穩定。 閱讀全文...

違反產金分離 富邦金、遠東銀徐旭東被盯上

金管會主委顧立雄推動產金分離、金金分離，銀行局副局長王立群昨 (31) 日表示，目前針對產金不分的調查，只有富邦金副董蔡明忠、董事長蔡明興，以及遠東銀行董事長徐旭東。閱讀全文...

台股逐筆交易明年底上路 將先建擬真交易平台模擬下單

金管會主委顧立雄昨 (31) 日表示，如果順利的話，台股逐筆交易預定明 (2019) 年底前上路，未來將建置投資人擬真交易平台，一定會想辦法讓證券商邀請自然人客戶參與模擬下單，提升股民對逐筆交易的熟悉度。閱讀全文...

〈威盛轉骨〉嵌入式系統營運轉旺 馬偕醫院、錢櫃與機場訂單入袋

IC 設計廠威盛 (2388-TW) 近來積極調整營運體質，成效漸顯，威盛嵌入式事業部總經理吳億盼今 (31) 日表示，目前已取得馬偕醫院叫號螢幕系統訂單、國內外許多機場的 PIDS 系統訂單及錢櫃點唱機點播與播放系統訂單等，並看好今年企業物聯網相關業務成長可期。閱讀全文...

義大利危機多可怕 更甚於希臘金融危機與英國脫歐

根據 CNBC 分析報導，拉脫維亞財政部長指出，義大利政治動盪對歐洲大陸的衝擊，可能更甚於希臘金融危機與英國脫歐。義大利一週來的政治動盪，使得其各項資產價格劇烈變動，還引發了市場慘跌將波及全歐洲的擔憂。閱讀全文...