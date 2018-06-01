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港股盤前—ADR預示港股今天有抗跌力

鉅亨網2018/06/01 08:07
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今天推介 : 信德集團（242）

1）在隔夜外圍強力反彈的帶動下，港股週四高開約 210 點。盤中升幅曾收窄至約 90 點，但在 A 股收市後升幅加大，最終大升 411 點，差不多全數追回週三的 428 點跌幅。大市成交額因 MSCI 指數換馬而急升至 2038 億，當中有 962 億是在競價時段成交的。滬深港通成交金額按日上升約 21% 至 139 億，淨流出金額約 9.9 億。藍籌中，昨天是 3 升 47 跌，今天是 45 升 5 跌，蒙牛（2319）和中海油（883）錄得兩連升而萬州（288）、九置（1997）、恆隆（101）和中移動（941）則兩連跌。做空方面，沒有因大市回升而減少，相反更上升至佔大市成交的近月新高 15.3%。（注意，週四成交額接近倍升，所以沽空金額實際也按日大升接近 1 倍）牛熊証重貨區方面，熊証重貨區維持在 30600-30699，牛証則上移至 29900-29999。

簡評：二十四小時內從地獄回到凡間，這或許是股票市場的吸引力吧！政治市苦了靠基本因素分析餬口的分析員，從現況去看，這段路的曙光可能要待美國中期選舉（2018 年 11 月 6 日）才出現。筆者有趣地想，若恆指週三的 428 點跌幅是意大利政局和貿易戰升温，週四的 411 點升幅應全是意大利回穩，那麼數字上，貿易戰負面只是 17 點而已。這當然不是正確的解說，想帶出的，是市場可能已對川普的談判技倆生厭，狼來了的政治版本絕不好看。昨天部份公司的股價受 MSCI 調整而扭曲，今天收市後又有恆指的調整（騰訊因權重調整是這輪的贏家），午飯時段會有澳門 5 月愽彩數據，持續波動在所難免。週三提及的金界（3918）、信德（242）、華能（902）、海信科龍（921）和龍源（916）在市況回升時果然交出不俗升幅，現價的金界和信德仍然吸引；尤以後者，其市帳率只有 0.4 倍，市場嚴重低估其地產項目。集團的港澳船務和少量澳博（880）持股也有穩定現金流，股價如突破之前高位 $3.95 將可展大升浪。

2）香港政府統計處在收巿後公佈了四月零售數據，總銷貨價值按年上升 12.3%，略勝市場預期。按零售類別分類，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升 24.6%、電器及其他未分類耐用消費品上升 17.7%、服裝升 6.3%、鞋類、有關製品及其他衣物配件升 9.4%、藥物及化妝品上升 17.9%、百貨公司貨品升 12.6%、超級市場貨品則按年微升 1.1%。

另外，香港金融管理局公佈 4 月份港元貨幣供應量 M2 按月仍微升 4.8%，與去年同期比較則增加 13.6%。

簡評：亮麗的零售數據早已是市場共識，多隻有代表性的本港零售股如莎莎（178）和周大福（1929）等的股價早已先行。較落後的可能是收租股。至於 M2 數據，起碼代表四月沒有走資情況。

3）美國宣布向歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，受影響國家立即揚言報復，加拿大率先公布總值 166 億加元、針對美國貨徵收關稅的報復政策，消息拖累美股三大指數週四大幅下滑。道指收市跌 251 點或 1.02%，標指和納指則分別下挫 0.69% 及 0.27%。十年期國債債息也持平在 2.86%。期油價格也回落約 1%。出奇地，港股 ADR 上升 44 點，相當於恆指 30512 點水平。

4）新股訊息 
中國第三方支付公司匯付天下（1806）今天起以每股 $6.5-8.5 招股，預計 6 月 15 日正式上市。

萬成集團 （1451）- 今天開始買賣。招股價定為 1.34 港元，據耀才暗盤交易市場報價，最高見 2 元，收報 1.87 元，升 39.6%。

天源集團 （6119）- 今天開始買賣。招股價定為 0.85 港元，據耀才暗盤交易市場報價，最高見 0.94 元，收報 0.78 元，跌 8.3%。

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台灣主要報紙重要財經新聞 ...台股盤前─國際情勢紛雜難脫...

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