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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月1日

鉅亨網2018/06/01 08:03
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中央銀行官員昨（31）日示警，美國聯準會（Fed）未來若持續升息，加上美國減稅增加舉債需求效應，可能推升美債殖利率、連動影響台債殖利率，金融業債券投資恐受傷，提醒業者應注意利率風險控管。

美國給予歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鐵稅暫時豁免期限，眼看在周五到期，得不到這些國家的讓步承諾下，美國總統川普決定將他的課稅威脅化為事實。美國商務部周四宣布，對歐盟及加墨進口的鋼鋁課稅，6 月 1 日午夜開始生效。

財政部 6 月底將提出「所得稅法」有關薪資所得計算修法，財部委外研究報告出爐，建議薪資所得計算採定額或核實減除二擇一方式。由於 107 年度薪資所得特別扣除額已調高為 20 萬元，因此，定額即 20 萬元，符合規定的必要費用超過 20 萬元者，得採核實列舉減除。

經濟日報

央行示警 金融市場有五風險
治裝差旅費 將可列舉扣除
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工商時報

美歐貿易戰開打
去年 28% 企業有加薪 17 年來最多
羅斯訪陸 中興通訊案有解

聯合報

北韓特使 擬赴華府建川普
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蘋果日報

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中國時報

夏月電價啟動 漲很大
地震基金內訌 爆顧立雄喬事
爭經營權 永大市場派端牛肉

自由時報

任天堂熱銷 旺宏大量備貨
國銀資本適足率達標 房市回檔免驚
鋼鋁稅豁免終止 美、歐盟貿易戰升溫

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