德官方接待陳美伶 大廳擺設國旗迎賓

（中央社記者唐佩君布魯塞爾31日專電）國家發展委員會主委陳美伶近日訪問德國受到高度重視，在中國打壓台灣之際，德國經濟部接待訪問團時還正式擺設中華民國國旗，除展現善意，也是對台灣經濟實力的重視。

陳美伶今天接受中央社訪問時表示，這趟德國拜會行程充份感受到德方對台灣政府的善意及對台灣的經濟實力的重視，感覺德方非常歡迎台灣部長訪問，未因中國大陸政治干擾而有壓力，友善及重視的態度，讓行程收穫良多。

陳美伶是在5月26日率領國發會人員前往德國柏林參加基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for WorldEconomy）所主辦的全球解決方案高峰會（GlobalSolutions Summit），聆聽包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、德國副總理兼財政部長蕭茲（OlafScholz）及國際重要組織的重量級官員演講。