川普對盟友課徵鋼鐵關稅 共和黨領袖抨擊

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國會共和黨領袖今天抨擊總統川普宣布對歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵課徵關稅，警告這樣的懲罰性措施應該針對中國，而非美國盟友。

法新社報導，美國國會中影響力最大的共和黨人物、聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）聲明指出：「我不同意這樣的決定。」

他指出：「在我們應與美國盟友攜手處理諸如中國等國不公平貿易作法之際，今天的動作卻是針對他們。」他還說，打算與總統共同努力尋求「較佳選擇」來幫助美國的勞工和消費大眾。

此外，聯邦眾議院歲計委員會主席布雷迪（KevinBrady）也指出：「這些關稅措施打擊錯誤的目標。」他說，歐洲、墨西哥和加拿大「並非問題所在--中國才是」。