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中央社

川普對盟友課徵鋼鐵關稅 共和黨領袖抨擊

中央社2018/06/01 08:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國會共和黨領袖今天抨擊總統川普宣布對歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵課徵關稅，警告這樣的懲罰性措施應該針對中國，而非美國盟友。

法新社報導，美國國會中影響力最大的共和黨人物、聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）聲明指出：「我不同意這樣的決定。」

他指出：「在我們應與美國盟友攜手處理諸如中國等國不公平貿易作法之際，今天的動作卻是針對他們。」他還說，打算與總統共同努力尋求「較佳選擇」來幫助美國的勞工和消費大眾。

此外，聯邦眾議院歲計委員會主席布雷迪（KevinBrady）也指出：「這些關稅措施打擊錯誤的目標。」他說，歐洲、墨西哥和加拿大「並非問題所在--中國才是」。

川普宣布課徵關稅之舉引發報復威脅，墨西哥已立刻反擊。川普所屬共和黨一些議員敦促持續豁免這些主要夥伴，取代恐引爆貿易戰的動作。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）表示：「我們應與歐洲合作共同對抗中國，而非在貿易爭端中另開戰線。」他的說法和一些民主黨人相似。

聯邦參議院財政委員會主席海契（Orrin Hatch）形容這項關稅措施，有如「對美國人民增加稅收」，因此舉一樣將不利於製造業者、勞工和消費大眾。

川普政府現致力就3月宣布對中國貿易制裁敲定某種版本，制裁內容包括限制中國投資、出口控制，以及對高達500億美元中國輸美科技產品課徵25%關稅等。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070601

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