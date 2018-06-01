台股盤前─國際情勢紛雜難脫盤整 待主流股輪動維繫多

在新台幣再度升破 30 元關卡後，昨 (31) 日台股加權指數反彈上漲 53.79 點至 10874.96 點，站回月線和季線，不過，由於貿易戰恐慌再次升溫，昨美股大跌，而日韓股今 (1) 日開盤僅小跌小漲，法人認為，進入 6 月後，國際消息面紛雜，加上被動元件主流族群已漲多趨於震盪整理，必須有新的族群接棒維繫多頭人氣，否則大盤難有上攻火力。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4890 口至 12989 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4165 口至 39572 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3529 口至 16513 口。

美股方面，由於美國總統川普對歐盟、墨西哥和加拿大提高關稅，再次引發市場對貿易戰的擔憂，道瓊工業平均指數收低 251.94 點或 1.02% 至 24415.84，Nasdaq 指數收低 20.34 點或 0.27% 至 7442.12，S&P500 指數收低 18.74 點或 0.69% 至 2705.27，費城半導體指數收低 10.85 點或 0.78% 至 1379.06。

日媒昨日披露，Google 將在 9 月發表的最新一代智慧手機「Pixel3」，預計將推出 2 款，且都由鴻海製造，而非過往代工夥伴 LG 或宏達電，使鴻海在非蘋手機訂單再下一城，顯然其在 OLED 手機組裝技術已受到蘋果與非蘋兩大陣營的肯定。

全球最大生醫展美國生技展 (USBio) 將於 6 月 2 日在美國波士頓開展，浩鼎、亞獅康 - KY 昨領銜上漲，法人指出，下半年全球四大生醫展接續啟動，預料新藥、創新醫材等生醫股有望出現一波行情。

華紙第 3 季文化用紙、特殊用紙價格可能再度調漲，漲幅約在 5-10%，主因國際短纖紙漿因需求帶動漲勢凌厲，再加上全球最大紙漿產地巴西又有罷工，將會影響全球短纖價格銷售，據悉第 3 季國產短纖紙漿價格可能站上每公噸 800 美元，挑戰 2008 年高點。

法人指出，從目前櫃買指數上漲來看，內資並未退場，但有待題材股輪流上場來維繫盤面多方人氣，惟大盤持續受國際市場影響，僅為個股表現格局。

整體而言，除了歐洲政經議題，6 月還有美中貿易戰、川金會將影響全球股市氣氛，法人認為不至於造成大波瀾，但也難有大利多讓大盤脫離箱型整理。