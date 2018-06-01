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世足／4年一次全球瘋世足　台灣足球沙漠？

體育中心／綜合報導2018/06/01 08:24
▲世足賽官方用球。（圖／美聯社／達志影像）
▲世足賽官方用球。（圖／美聯社／達志影像）

還記得2014年世足賽德國Mario Götze在延長賽踢進那一顆決定勝負的一球後，全場暴動的畫面嗎？每到了世足賽，全球球迷就像來到一場盛大的嘉年華會，走在路上都會有人在討論比賽。但不同的是，在國外平時雖然不會天天念起足球經，但是足球也是他們生活的一部分，不過對於台灣人來說，只有4年才會有1次變成足球迷，箇中差異令人玩味。

根據《PIXNET網路關鍵報告》統計，從2014年世界盃足球賽於6月13日開戰到8強出爐為止，痞客邦出現了311篇關於世足的文章，總瀏覽人氣突破40萬，足見世足對於台灣人的吸引力。

不過這其中有很大一部分的「一日球迷」，在平時並不看足球賽，甚至連足球基本規則都不甚了解，只是因為全球氣氛的渲染，而認為自己應該也要身處其中來感受一下，屬於「趕流行」型的球迷。

而這種球迷通常對於比賽的理解不深，在進球時他們可能也會興奮地大吼大叫，但是在狂歡之後，他們通常就會離開這裡，等到下一個4年到來，才會再一次的變身成「足球迷」。

而這樣的差距，在於台灣人並沒有養成一個根深蒂固的「足球文化」，上班族下班並不會談論足球，婦女們逛街也不會聊足球，甚至學童們在公園里踢足球的都屬少數，足球並沒有滲透到台灣人的生活裡。

從昨天Zinedine Zidane閃辭皇馬總教練的新聞來看，這樣震撼的消息，雖然國內媒體都有報導，但是對於民眾來說，似乎並不是什麼值得關注的焦點。

Zidane是何許人也？球員生涯姑且不論，在教練生涯他是史上第一位歐冠淘汰賽勝率100%的教練，一個剛出道就帶領皇馬拿下歐冠改制後史無前例的三年霸，然後突然選擇急流勇退。這樣的故事不論在哪一項體育運動，都堪稱傳奇，國外各媒體及論壇也都在討論他離開的原因。

舉大陸虎撲為例，縱使足球不是他們最擅長及最熱門的運動，但光是「官方：齊達內宣布辭去皇馬主帥一職」這一則討論串，單日就已突破了50頁、造成多達近千回復的討論。

在台灣只有兩種球類運動能達到這樣的討論量，一是棒球、一是籃球。後者是國內最多人在打得球類運動，前者則是擁有完整的國內職業聯賽。於是不難發現，一項體育運動要在一個國家掀起熱潮，那他得要有足夠的人自己本身也從事這項運動，另外國內必須要有足夠的職業球員在海內外打球。

而要完成這兩項要素，足球必須要先滲透進國人的生活中，必須先有人發自內心的喜歡這個運動，然後建立起深刻的文化，台彎的「足球沙漠」才可能會有變成綠洲的一天。


▲年輕選手們參加世足運動。（圖／美聯社／達志影像）

關鍵字世足賽足球沙漠台灣
邁向總冠軍之路　勇騎大戰正面交鋒

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