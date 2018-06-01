他指洪耀福再繼續催眠　不會只有呂秀蓮要說Bye

國民黨前立委孫大千1日表示，如果蔡英文總統的核心幕僚都像是洪耀福祕書長，持續的使用「自我陶醉」的態度對全黨進行「集體催眠」，那麼我相信，很快的會有難以數計的台灣人民，和呂秀蓮副總統一樣，決定和民進黨說「Bye Bye」。
孫大千認為，洪耀福的談話，實在是「眾人皆醒他獨醉」，犯下了幾個嚴重的誤判：
首先，洪耀福說，「空汙、核食都是假議題」。這樣的觀點真的令人懷疑他是否和我們活在同一塊土地上。隨便找一個路人甲問一下，都可以知道答案。難道滿街上戴著口罩的民眾都是為了趕流行嗎？
接著，洪耀福又說，「打空汙、深澳電廠議題，核心就是要恢復核電」，可是，他卻選擇性的忘記了，是民進黨重啟了核二廠二號機，和國民黨有什麼關係？
再來，洪耀福又說，「核食就是統獨，中國不願意見到台灣和日本關係友善及好轉」，這項愚蠢的發言，更是間接坐實了民眾長期以來的懷疑，民進黨政府果然是把「進口核食」，做為改善台日關係的籌碼。
接著，洪耀福再說，「新北市的基層很少人關心深澳電廠」，這樣的認知，簡直是經典到令人噴飯，既然如此，為什麼民進黨所提名的縣市長參選人，沒有一個敢公開力挺深澳燃煤電廠呢？蘇貞昌敢不敢站出來表態支持興建深澳燃煤電廠呢？
最後，洪耀福應該不會忘記了，就是他所自豪的那一套「有創意的提名策略」，才把民進黨台北市長選舉這一局搞成今天的爛攤子，還外帶出走了兩位創黨元老的吧？