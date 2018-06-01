他指洪耀福再繼續催眠　不會只有呂秀蓮要說Bye

國民黨前立委孫大千1日表示，如果蔡英文總統的核心幕僚都像是洪耀福祕書長，持續的使用「自我陶醉」的態度對全黨進行「集體催眠」，那麼我相信，很快的會有難以數計的台灣人民，和呂秀蓮副總統一樣，決定和民進黨說「Bye Bye」。

孫大千認為，洪耀福的談話，實在是「眾人皆醒他獨醉」，犯下了幾個嚴重的誤判：

首先，洪耀福說，「空汙、核食都是假議題」。這樣的觀點真的令人懷疑他是否和我們活在同一塊土地上。隨便找一個路人甲問一下，都可以知道答案。難道滿街上戴著口罩的民眾都是為了趕流行嗎？