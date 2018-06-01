影／館長斥「私幼好貴」　她怒轟：當初怎不買保險套？

臉書粉絲團《我是兩個孩子的媽》貼文寫下「公幼不足是事實，但只是因為貪圖公幼『便宜』的人，有想到孩子如果真的抽中公幼，你有想過要付出什麼『代價』嗎？」分析指出，「公幼沒有娃娃車你得自己接送，沒關係，自己花錢買輛車開車接送孩子上下課；公幼早上 8 點前不能送，下午 4 點後就要接，沒關係，早上用親情勒索逼家裡長輩幫忙送孩子上課，不然就花錢去提早收托跟課後留園到 6 點，如果有些公幼沒有課後收托就花錢把孩子丟進才藝班、安親班！」

成吉思汗「館長」陳之漢日前在直播中表示，不滿政府一直「花錢做凱子」把錢往外送，卻未顧及台灣人民，為幼稚園孩子家長發聲，指出台灣小孩連幼稚園都快上不起，且公立的抽不到、私立的一個月學費卻高達 1.5 萬元，不禁大嘆「私幼好貴喔！」卻引來臉書粉絲團《我是兩個孩子的媽》在臉書 Po 文回擊「當初怎麼不花個小錢買保險套？」引發網友熱議。

她接著表示，「公幼一律不教注音跟英文，沒關係，為了要跟美國的孩子一樣開口就會說英文才有競爭力跟世界接軌，花錢把孩子丟進正音班跟幼兒美語班；公幼寒暑假不上課，沒關係，花錢把孩子丟進冬、夏令營」，質問「請問這樣加起來，會不會一個月超過 1 萬 5 ？怎麼不一開始就花個 1 萬 5 甚至更多，讓私幼全包，要娃娃車有娃娃車，要留到晚上 7、8 點就有晚上 7、8 點」，且說「要注音要英文要數學要美術要跳舞，你想到的才藝通通都有，寒暑假也有開課喔！」

她怒轟「什麼？大聲一點！私幼好貴喔。孩子不是你自己生的？生了就要負責養，如果每個月花不起錢讓孩子上私幼，當初怎麼不花個小錢買保險套？」更強調「國家願意幫忙，雖然差強人意，但國家絕對沒有完全責任幫你養小孩，爽完有本事生，請不要把沒本事養的錯完全推給國家！」

貼文隨即引發網友熱議，紛紛回應「專業文，但攻擊可能絡繹不絕，媽媽妳要挺住呀⋯⋯」「所以我一開始就不鎖定公幼，直接看私幼不用思考寒暑假怎麼照顧，也不用趕 4 點接送，真的是雙薪家庭救星」；不過也有網友認為「台北的公幼很不錯的，學齡前孩子就應該盡情的玩耍，而不是過早開始填鴨」。