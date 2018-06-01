貿易戰憂慮再起美股大跌 台股恐受影響

（中央社記者潘智義台北1日電）美對歐盟、加拿大、墨西哥鋼鋁課徵關稅，市場擔心引發全球貿易戰，美股道瓊工業指數大跌251.94點，台股今天恐面臨下跌壓力。

道瓊工業指數下跌251.94點，或1.02%，以24415.84點作收；標準普爾500指數下跌0.7%，來到2705.27點；那斯達克指數下挫0.3%，收在7442.12點。

明晟MSCI權重調整於前一交易日盤後生效，台股最後一盤爆出新台幣813億元鉅量，使整體成交量爆衝。台股前一交易日收在10874.96點，上漲53.79點，成交值高達2364.48億元。