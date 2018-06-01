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影／彰基支持無菸醫院　向「菸」說NO

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/01 09:34
▲彰化基督教醫院舉辦「我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基員工演出行動劇提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）
▲彰化基督教醫院舉辦「我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基員工演出行動劇提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

6月3日為「禁菸節」，為支持無菸環境，彰化基督教醫院1日舉辦「我支持無菸醫院 -站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基社區健康促進中心主任劉晏孜醫師說，希望透過活動提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性，彰化縣衛生局保健科科長姚玉津說，將無菸醫院無、菸環境的概念推廣出去，透過此活動增進醫院員工、病友及民眾支持無菸醫院環境，一同為健康環境把關。


▲彰化基督教醫院舉辦「我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基員工演出行動劇提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

彰化基督教醫院於106年鼓勵員工戒菸，舉辦「員工戒菸重金獎賞」活動，2名員工於同事的鼓勵下報名參加，皆戒菸成功。員工戒菸見證人陳女士表示，同事小黃（化名）42歲，在彰基工作13年，唸專科學校期間，在同學的影響下開始抽菸，菸齡超過20年，平均一天抽1包菸，對於戒菸都只有想法而沒有行動。


▲彰化基督教醫院舉辦「我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基員工演出行動劇提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

有鑑於自己的親人因另一半抽菸，長期處在二手菸環境下，50歲就罹患肺癌，而抽菸的家人最後也罹患肺癌去世；另外，身邊好友也有人因長期抽菸，常常夜咳影響睡眠品質。內心有感於戒菸成功的最後關鍵，是在於求助戒菸門診和親友的鼓勵，因此藉由「員工戒菸重金獎賞」活動這個契機，與小黃分享自己親友的遭遇，鼓勵他報名戒菸活動。


▲彰化基督教醫院舉辦「我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基員工演出行動劇提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

陳女士指出，小黃在戒菸過程中與所有人一樣，當然面臨很多挑戰，例如常常注意力不集中，想抽菸時會變得焦躁，睡眠品質變差等，幾度想要放棄，因此不斷給予關懷和支持，院內戒菸醫療團隊也給予專業的衛教支持，教導如何克服戒菸過程中的不適，最終小黃成功戒菸，到目前為止已有近一年未再抽菸，身上衣物長期存在的濃濃菸味不見了，整個人也變得神清氣爽。


▲彰化基督教醫院舉辦「我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基員工演出行動劇提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

劉晏孜醫師表示，香菸和很多疾病有關，所以希望大家不要在有病的時候才到醫院，我們希望在前端就幫民眾做好防治的工作，所以戒菸的工作是醫院一直在進行的，不管是對員工、社區民眾或患者，其實都有很完整的戒菸計劃，特別在「禁菸節」前夕，舉辦『我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚』活動，希望提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。


▲彰化基督教醫院舉辦「我支持無菸醫院 - 站台嗆聲打卡按讚」活動，彰基員工演出行動劇提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

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