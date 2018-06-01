影／假冒記者躲查緝　男子販毒遭識破

桃園市一名40歲的吳姓男子，平時以販毒維生，他為了躲避警方查緝，還異想天開自製記者證放在車上，假冒記者的身分。大園警分局與海巡署偵防分署桃園查緝隊接獲線報後掌握販毒事證，5月30日下午持搜索票至龍潭區逮捕吳男及同案共犯李姓女子，並查獲毒品、吸食器、電子磅秤、分裝袋、販毒所得等證物。

警方調查，吳男有多項毒品前科，平時無業靠販毒維生，原本設籍於平鎮區，但他為了躲避警方查緝，另外在龍潭區及楊梅區2地租屋，作為毒品交易處所，且每次交易時都派手下出面，行事作風相當狡猾。